Ce chien a perdu l’usage de 3 pattes après avoir été percuté par 2 voitures, une cagnotte est lancée pour ses soins

Heurté par 2 voitures à quelques secondes d'intervalle lors d’une promenade à Strasbourg, Solstice, un Shar-Pei de 4 ans, ne peut aujourd’hui plus utiliser qu'une seule de ses pattes. Pour aider son maître à financer des soins coûteux et garder l'espoir de le voir retrouver sa mobilité, une association locale a lancé une cagnotte solidaire.

Une cagnotte solidaire a été lancée pour aider à financer les soins d'un chien victime d'un double accident lors de ce qui ne devait être qu'une banale promenade. L'animal avait perdu l'usage de 3 de ces pattes à la suite de ces chocs, rapportait Actu Strasbourg .

Le canidé en question est un Shar-Pei de 4 ans répondant au nom de Solstice. En octobre 2025, alors qu'il était promené par son propriétaire Adrien dans l'une des rues de Strasbourg, «?on traversait un passage piéton au feu vert quand un premier automobiliste a démarré et a percuté mon chien, sans s’arrêter?», raconte ce dernier au média bas-rhinois.

Le conducteur n'ayant pas daigné s'arrêter, Adrien avait vainement tenté de le rattraper, mais à ce moment-là, un autre véhicule, circulant en contresens, avait percuté le malheureux loulou à son tour.

Il avait emmené Solstice aux urgences vétérinaires. Si l'animal a survécu, il ne peut plus utiliser qu'une seule de ses pattes. Son maître a déjà déboursé 6 000 euros pour ses soins, sans compter les 140 euros par semaines que coûtent les séances de rééducation.



Terre des Chiens / Facebook

« l me balade, comme un roi, dans un chariot pour que je puisse toujours aller dans mes endroits préférés »

S'il est prêt à tout pour son compagnon canin qui « a autant d’importance qu’un être humain, peut-être même plus » et qui l'avait aidé à sortir de la dépression, il n'osait pas ouvrir de cagnotte. C'est finalement l'association locale Terre des Chiens qui s'en est chargée.

« Heureusement, mon humain préféré a choisi de se battre pour que je puisse un jour remarcher. Il me porte tous les jours grâce à un harnais pour remuscler mes pattes arrière et je commence même à progresser. Il me balade, comme un roi, dans un chariot pour que je puisse toujours aller dans mes endroits préférés. Il m’aide même à jouer avec mes copains au parc », peut-on lire dans un post Facebook de Terre des Chiens.