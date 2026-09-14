Pouvez-vous donner un médicament pour humain à votre chien ?

Voir son chien malade n’est jamais une partie de plaisir. Vous avez peut-être envie de donner un médicament que vous avez sous la main pour le soulager, mais ce geste n’est pas sans risque. Les traitements conçus pour nous autres humains sont souvent toxiques pour nos amis les animaux et peuvent engendrer de graves complications de santé.

Il n’est pas rare de trouver du paracétamol, de l’ibuprofène ou encore de l’aspirine dans nos placards à pharmacie. Mais leur utilisation chez le chien ne doit jamais se faire sans avis vétérinaire.

En effet, son organisme ne fonctionne pas comme le nôtre et ne métabolise pas forcément les molécules de la même manière. La dose, le poids de l’animal, son âge, son état de santé et les éventuels traitements qu’il prend sont autant de paramètres dont il faut tenir compte. Une dose inadaptée peut entraîner une intoxication et provoquer des lésions du foie ou des troubles sanguins.

Les anti-inflammatoires destinés aux humains demandent aussi une grande prudence, car ils peuvent causer des troubles digestifs, des ulcères ou une atteinte des reins. Dans les cas les plus graves, une intoxication peut aussi entraîner des problèmes neurologiques.

D’autres médicaments, comme certains antidépresseurs, anxiolytiques ou contenant de la vitamine D, doivent également rester loin de la gueule de votre compagnon.

Que faire si votre chien a avalé un médicament destiné aux humains ?

L’ingestion d’un médicament, même si votre toutou ne présente aucun signe anormal dans l’immédiat, doit être prise au sérieux. Certaines manifestations liées à une intoxication peuvent apparaître plusieurs heures après. Vomissements, diarrhées, tremblements, hypersalivation, troubles de l’équilibre, difficultés respiratoires, convulsions… Sont autant de symptômes qui imposent une consultation vétérinaire en urgence.

Si votre fidèle compagnon vient d’avaler un médicament qu’il n’aurait pas dû, contactez votre vétérinaire sans plus attendre. Pensez à préparer la boîte et la notice du produit pour l’informer. Autres informations pouvant être utiles au professionnel ? La quantité ingérée, l’heure à laquelle l’accident est survenu et le poids de votre animal.

Dans tous les cas, n’essayez pas de faire vomir votre chien par vos propres moyens et ne lui donnez pas d’autres produits pour tenter de contrer les effets du médicament. Une prise en charge rapide par un vétérinaire peut permettre de limiter les conséquences de l’intoxication.

Pour éviter ce type d’accident, nous vous invitons à ranger soigneusement vos traitements dans un endroit fermé et inaccessible à votre boule de poils adorée. Une simple plaquette laissée sur une table ou dans un sac peut suffire à attirer l’attention d’un toutou un peu trop curieux et gourmand…