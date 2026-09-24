Une vétérinaire reprend son jogging avec un chiot et sa mère qu’elle croit errants, mais ils ont une famille (vidéo)

Une rencontre aussi inattendue qu’attachante a transformé le jogging d'une vétérinaire brésilienne en une drôle d’aventure. Si la vétérinaire pensait avoir découvert un chiot en détresse, elle a finalement compris que le petit et sa mère avaient simplement décidé de partir en vadrouille.

Leticia Leitão est vétérinaire au Brésil. Récemment, elle a rendu visite à sa tante qui habite une commune rurale plutôt reculée. Pendant son séjour, elle a décidé d'effectuer un jogging matinal.

Alors qu'elle courait « au milieu de nulle part », elle s'est mise à entendre des pleurs de chiot. Elle a réalisé qu'ils provenaient d'une vieille canalisation percée qui passait sous le chemin de terre. La jeune femme ne pouvait toutefois pas voir le jeune canidé.



@leticialajoie / TikTok

Pendant qu'elle essayait, une chienne adulte est apparue ; c'était sa mère. Elle était très amicale et s'est approchée de Leticia Leitão en remuant la queue. Elle ne semblait pas vraiment inquiète pour son petit, tandis que la vétérinaire le croyait en mauvaise posture, pris au piège dans le tuyau.

Toutefois, quand elle a finalement pu voir le chiot à l'intérieur, elle s'est rendue compte qu'il n'était pas du tout coincé. Il a pu sortir sans le moindre problème de l'autre côté du conduit, qui menait vers un terrain clôturé en contrebas.

Encouragé par Leticia Leitão, il a pu se faufiler sous la clôture pour la rejoindre et retrouver sa génitrice.

Pensant avoir affaire à des chiens errants, elle a décidé de les emmener chez sa tante pour prendre soin d'eux. Elle a donc repris son jogging sous bonne escorte, les quadrupèdes la devançant en éclaireurs. Leur présence n'a pas manqué de la rassurer, elle qui était seule sur cette petite route complètement déserte.



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Pas de sauvetage, mais une rencontre inoubliable

Arrivée à destination, elle a donné à manger à la chienne et son chiot, puis ceux-ci sont sagement restés couchés sous la table pendant qu'elle déjeunait.

Par la suite, Leticia Leitão a appris que ces chiens n'étaient ni errants, ni abandonnés ; ils appartiennent à une autre famille qui vit dans le village. Ils ont l'habitude de s'aventurer hors de la propriété pour explorer les environs.

La vétérinaire les a donc ramenés chez eux. Même si elle ne les a pas sauvés, elle n'oubliera pas cette merveilleuse rencontre de sitôt.