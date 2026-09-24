Un couple découvre un intrus chez lui grâce à ses caméras, mais son chien lui apporte son jouet

Alors qu’un inconnu s’était introduit chez lui, Nash, un Golden Retriever, a eu une réaction pour le moins inattendue en allant chercher son jouet pour lui proposer de s'amuser. L'intrus a finalement été interpellé par la police après avoir pris ses aises, tandis que l’adorable chien est devenu la vedette de la vidéo de cette incroyable rencontre.

Dante Rowley et sa fiancée Stephanie habitent San Diego en Californie (Etats-Unis), mais ils étaient récemment en déplacement à Chicago (Illinois) quand ils ont reçu une notification inquiétante de leur système de sécurité à la maison. Un intrus venait, en effet, d'y pénétrer. Leur chien Nash, un Golden Retriever de 4 ans, y était seul à ce moment-là.



Dante Rowley / Facebook

Les images que le couple découvrait en temps réel faisaient froid dans le dos. L'individu a sauté par-dessus la clôture, puis s'est servi d'une échelle pour accéder à l'étage via une fenêtre laissée entrouverte. Il est ensuite descendu au rez-de-chaussée. Nash était couché sous une table dans la pièce voisine, observant attentivement la scène sans réagir.



Dante Rowley / Facebook

L'homme s'est servi dans la cuisine, mangeant notamment des yaourts, de la dinde et du fromage d'après le récit livré à FOX 5 San Diego par Dante Rowley, avant de s'accorder une petite sieste sur le panier du chien.

C'est là que Nash s'est approché de lui en remuant la queue et en tenant son jouet dans la bouche, comme pour l'inviter à jouer.

Le visiteur arrêté, Nash devenu célèbre

L'intrus, qui ne semblait pas intéressé par la proposition du quadrupède, ignorait qu'il était filmé en permanence.



Dante Rowley / Facebook

Dante Rowley a prévenu la police de San Diego, qui a envoyé plusieurs agents sur les lieux. Les policiers ont introduit un drone avant d'entrer. Ils ont évidemment été accueillis par Nash. Entretemps, l'invité surprise a tenté de fuir, mais il a été interpellé devant la maison.



Dante Rowley / Facebook

Le chien est vite devenu célèbre en raison de son attitude à la fois candide et touchante, suite à la publication de la vidéo. Quant à son maître, il a indiqué qu'il allait renforcer la sécurité de son domicile.

L'info Woopets : les Golden Retrievers sont-ils vraiment de « mauvais gardiens » ?

Si les Golden Retrievers se montrent protecteurs à l'égard de leurs humains, dans le sens où ils veillent instinctivement sur eux et cherchent constamment à être à leurs côtés, il est vrai qu'ils sont moins enclins à assurer la garde et la défense que les représentants d'autres races telles que le Berger Allemand, le Malinois, le Rottweiler, le Chien de montagne des Pyrénées ou même des canidés plus petits mais agissant volontiers comme chiens d'alerte.

Nash n'est pas une exception. En règle générale, les Golden Retrievers sont extrêmement amicaux et joviaux, privilégiant la douceur et le jeu à la confrontation.

Il convient néanmoins de rappeler que la race ne fait pas tout. Le comportement d'un chien est également façonné par son vécu, son éducation, son entourage et bien d'autres facteurs.