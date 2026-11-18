Titus, un Pitbull , a passé 713 jours dans le box d'un refuge du Missouri, aux États-Unis, malgré une première adoption... qui a tourné court. Le 3 novembre, une femme engagée pour les chiens de refuge est venue le filmer avec son fils. Ses images ont vite trouvé leur public, et la suite a pris un tour inattendu...

À l'Independence Animal Shelter, Titus voyait d'autres pensionnaires être adoptés tandis qu'il restait seul dans son box. Son histoire, relayée par le média Pet Helpful, avait pourtant semblé s'arranger une première fois, mais il avait été ramené au refuge quelques mois seulement après une première adoption.

Lorsque Maria, présente sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme @helpingforgottenpaws, lui a rendu visite avec son fils le 3 novembre, le chien paraissait stressé entre ses 4 murs. Une fois sorti dans la cour, pourtant, il se montrait tout autre, et la vidéo tournée ce jour-là laissait entrevoir le compagnon de famille qu'il pouvait être.

© @helpingforgottenpaws / TikTok

Quelques kilos en trop

Le Pitbull connaissait déjà la vie de famille. Après un premier séjour d'environ 1 an au refuge, un foyer avec enfants l'avait adopté. Casanier et propre, il faisait bon ménage avec les plus jeunes.

Mais 6 mois plus tard, ses adoptants ont perdu leur logement et l'animal a dû retrouver le refuge du Missouri, avec 13,6 kg de plus qu'à son départ. Depuis, le toutou a réussi à perdre du poids, même si les longues heures passées enfermé semblaient toujours lui peser.

© @helpingforgottenpaws / TikTok

Bonne nouvelle pour Titus !

Une fois en ligne, la vidéo de Maria a très vite circulé, jusqu'à toucher des personnes qui songeaient justement à adopter un compagnon. Sous les images, des internautes ont fait part de leur émotion, parfois de leur indignation, devant le parcours de Titus.

Parmi eux, une certaine Brittany a annoncé que le Pitbull allait rejoindre son foyer : il restait des détails à régler, mais elle espérait l'accueillir sous 24 à 48 heures. Au fil de ses échanges avec le refuge, elle a donné des nouvelles à plusieurs reprises. Brittany et son frère s'apprêtaient à prendre la route vers un autre État pour aller chercher Titus quand le refuge les a appelés.

La nouvelle ? Une famille des environs, avec des enfants, s'était présentée sur place pour l'adopter. Toutes les parties sont tombées d'accord : c'est à ce foyer du coin que le chien devait être confié, pour de bon.

Pour Titus, la longue attente au refuge est terminée. Le chien a désormais une famille, installée tout près du refuge, où il partage son quotidien avec des enfants.