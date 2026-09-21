Une femme repère 2 chiots à la lisière des bois, puis découvre une portée de 10 petits à secourir
Après avoir été secourus au cœur des bois, des chiots ont reçu les soins dont ils avaient cruellement besoin avant d’être pris en charge par une association. Une nouvelle vie s’ouvre désormais pour ces petits rescapés, qui ont tous pu être mis à l’abri grâce à des personnes bienveillantes et déterminées.
Bénévole et militante pour la protection des animaux, Lexis Noelle n'hésite jamais à intervenir quand une créature a besoin d'aide. Elle l'a récemment fait en apprenant que des chiots venaient d'être découverts livrés à eux-mêmes dans une zone densément boisée du comté de Johnson, dans l'Etat du Kentucky (Etats-Unis), d'après The Dodo.
Elle a répondu à l'appel à l'aide lancée par une femme qui avait trouvé les jeunes canidés en question alors qu'elle empruntait une piste forestière. Elle avait d'abord repéré 2 chiots qui se tenaient à la lisière des bois. Dès qu'ils l'ont vue s'arrêter, ils ont couru vers elle, suivis de près du reste de la portée.
Ils étaient 10 au total. L'automobiliste a réussi à rattraper les 2 « éclaireurs », mais les 8 autres se sont cachés derrière les arbres, d'où son SOS émis sur les réseaux sociaux.
Lexis Noelle s'est donc rendue sur les lieux en compagnie de Jon, son fiancé. « J’étais vraiment très inquiète à l’idée que nous ne parvenions pas à les retrouver, mais je n’allais pas abandonner, confie la jeune femme à The Dodo. Nous avons entendu quelque chose dans les feuilles et nous nous sommes immédiatement arrêtés de marcher. Et tout à coup, 2 petits chiots ont commencé à dévaler le talus sur notre gauche. Dès qu’ils se sont mis à courir, les autres les ont suivis. »
Le couple a pu rassembler les 8 petits quadrupèdes pour les emmener chez Haylee Lay, amie de Lexis Noelle et spécialiste du sauvetage d'animaux, elle aussi.
Des chiots reconnaissants et affectueux malgré leur état de santé
Les chiots avaient clairement besoin de soins ; ils étaient maigres, infestés de puces et souffraient d'infections. Malgré tout, ils débordaient d'affection à l'égard de leurs bienfaiteurs.
« Nous avons passé environ 30 minutes à laver chaque chiot. Nous les avons également vermifugés. Nous avons terminé vers minuit », raconte Lexis Noelle.
Les petits rescapés ont été confiés au centre de réhabilitation de Safe Hands Rescue, une association possédant un refuge au Minnesota. Ils ont d'ailleurs été transférés à ce dernier par la suite.
« Nous sommes extrêmement reconnaissantes envers les associations de sauvetage qui choisissent de travailler avec nous et de nous aider à sauver les chiens qui se trouvent dans notre région », a déclaré Lexis Noelle.
Le conseil Woopets : que faire lorsqu'on découvre une grande portée de chiots à secourir ?
Face à un groupe de nombreux chiots, les récupérer tous peut rapidement devenir difficile, en particulier quand on est seul. Effrayés, ils peuvent se disperser et se cacher, rendant chaque nouvelle tentative plus compliquée. Le mieux à faire dans ce type de situation est donc de :
- Ne pas courir après eux : les poursuivre risque de les faire fuir davantage et de les disperser.
- Rester et s'accroupir, en limitant les gestes brusques : les premiers chiots approchés peuvent inciter les autres à sortir de leur cachette.
- Sécuriser la zone : éloigner les chiots de la route, d’un point d’eau ou de tout autre danger si nécessaire, sans se mettre soi-même en difficulté.
- Demander du renfort lorsque le groupe est important : à plusieurs, il est plus facile de surveiller les animaux déjà récupérés et d’éviter que les autres ne s’éparpillent.
- Appeler les autorités locales, une association ou un refuge pour la prise en charge des chiots.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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