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Son chien disparu depuis près de 3 ans est retrouvé, elle réveille ses enfants pour leur annoncer la nouvelle


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Après 3 ans d’angoisse, la famille de Colby a enfin pu retrouver ce chien, identifié grâce à sa puce électronique. Une histoire qui se termine bien pour le quadrupède, pris en charge et soigné avant de regagner son foyer.

Illustration : "Son chien disparu depuis près de 3 ans est retrouvé, elle réveille ses enfants pour leur annoncer la nouvelle"
© NBC 7 San Diego / Facebook

Un chien qui avait disparu 3 ans plus tôt a récemment été retrouvé abandonné devant un centre d'accueil pour personnes en situation de précarité, rapportait ABC News San Diego. Les retrouvailles avec sa famille, ayant eu lieu dans la foulée de sa prise en charge par une association locale, ont été permises par sa puce d'identification.

L'équipe de la San Diego Humane Society, en Californie (Etats-Unis), a vécu une soirée pas comme les autres le mardi 8 septembre 2026. L'association a, en effet, reçu un signalement au sujet d'un chien « errant » découvert seul devant le centre d'hébergement du Jewish Family Service, destiné aux sans-abri et aux personnes vivant dans la précarité.

L'organisation a aussitôt envoyé ses agents chargés de la protection des animaux sur les lieux. Ils ont récupéré le canidé et l'ont transporté au refuge, où ils l'ont passé au lecteur de puce d'identification.

Illustration de l'article : Son chien disparu depuis près de 3 ans est retrouvé, elle réveille ses enfants pour leur annoncer la nouvelle
NBC 7 San Diego / Facebook

Grâce à cette dernière, ils ont découvert que ce chien répond au nom de Colby, mais aussi et surtout que sa famille avait déclaré sa disparition le 27 septembre 2023 et le recherchait désespérément depuis.

La San Diego Humane Society a ainsi pu obtenir les coordonnées de la propriétaire de Colby, qu'elle a jointe aux alentours de 21h30 ce soir-là.

Bichonné et soigné avant les retrouvailles

Cette dernière, prénommée Cindy, n'en croyait pas ses oreilles. Sa joie était telle qu'elle a réveillé ses enfants pour leur annoncer la nouvelle.

Illustration de l'article : Son chien disparu depuis près de 3 ans est retrouvé, elle réveille ses enfants pour leur annoncer la nouvelle
NBC 7 San Diego / Facebook

En attendant les retrouvailles, le quadrupède a été dûment examiné par l'équipe vétérinaire de l'association. Elle a constaté qu'il était infesté de puces et qu'il souffrait probablement d'une infection cutanée. Colby a donc eu droit à une séance de toilettage intensif, entre bain et tonte notamment, ainsi qu'à divers soins. Il a également été vacciné.

Cindy et Gregory, l'un de ses enfants, se sont rendus au refuge de la San Diego Humane Society l'après-midi du mercredi 9 septembre pour retrouver leur compagnon à fourrure.

Illustration de l'article : Son chien disparu depuis près de 3 ans est retrouvé, elle réveille ses enfants pour leur annoncer la nouvelle
NBC 7 San Diego / Facebook

La maîtresse de Colby l'y a laissé une nuit de plus pour le faire castrer, puis le loulou a pu rentrer à la maison, auprès des siens, le lendemain.

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NBC 7 San Diego / Facebook

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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