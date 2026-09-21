Une étude révèle que caresser un chien fait physiquement grimper vos propres défenses immunitaires

Caresser un chien pourrait-il avoir un effet sur notre organisme ? C’est ce qu’ont voulu vérifier des chercheurs en mesurant un marqueur des défenses immunitaires chez des volontaires avant et après 18 minutes de contact avec un chien. Et les résultats de cette étude sont plutôt étonnants !

On connaît tous ce petit moment de plaisir que procure une séance de caresses avec un chien. Mais ce simple geste peut-il aussi provoquer une réaction mesurable dans notre organisme ? C’est ce qu’ont voulu savoir Carl Charnetski et ses collègues de la Wilkes University dans une étude publiée dans Psychological Reports*.

18 minutes de caresses

Pour étudier l'effet des caresses sur l'organisme, ces chercheurs américains ont fait appel à 55 étudiants, répartis au hasard en 3 groupes. Pendant 18 minutes, 19 participants ont caressé un chien vivant, 17 ont caressé un chien en peluche et 19 se sont simplement installés confortablement sur un canapé.

Avant et après l'expérience, les chercheurs leur ont prélevé un peu de salive afin de mesurer le taux d'IgA sécrétoire (sIgA), une protéine qui participe aux défenses immunitaires des muqueuses, notamment celles de la bouche et des voies respiratoires. L'idée était ainsi de voir si un court moment passé à caresser un chien pouvait entraîner une modification de ce marqueur de l'immunité.

Caresser un chien a-t-il un effet sur notre corps ?

L’analyse de ces prélèvements a été plutôt parlante ! Après 18 minutes, les participants qui avaient caressé le chien vivant présentaient ainsi une augmentation significative de l’Immunoglobuline A (IgA) dans leur salive, contrairement aux 2 groupes témoins. Ce résultat suggère donc qu’un simple contact avec un vrai chien peut provoquer une réaction mesurable à court terme. Il s’inscrit aussi dans les recherches plus larges sur les effets de la zoothérapie, de la réduction du stress et de certaines réactions physiologiques, comme les variations du cortisol.

Attention toutefois, cette étude ne permet pas d’affirmer que caresser un chien « booste » durablement notre immunité, ni que cela réduit le risque de tomber malade. Elle a été menée auprès de seulement 55 étudiants et observe une modification ponctuelle d’un marqueur biologique, sans mesurer directement les effets sur les infections ou sur la santé à long terme.

D’autres recherches seront donc nécessaires pour mieux comprendre ce que ces changements peuvent réellement apporter à notre santé. Mais en attendant, une chose est certaine : le contact avec un chien peut nous faire beaucoup de bien !

* Charnetski CJ, Riggers S, Brennan FX. Effect of petting a dog on immune system function. Psychol Rep. 2004 Dec;95(3 Pt 2):1087-91.