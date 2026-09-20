Un chien et son maître restent introuvables une semaine, puis des randonneurs les repèrent près d’un lac

Après une semaine d’inquiétude, un randonneur et son Labrador ont été localisés près d'un lac par un groupe de marcheurs. Jonathan Bailey et Wrigley, indemnes, ont ensuite été évacués par hélicoptère et ont pu retrouver leurs proches.

Partis en randonnée dans les montagnes du Wyoming (Etats-Unis), un homme et son chien ont totalement disparu pendant une semaine, suscitant l'inquiétude des membres de leur famille et de la communauté locale. Le duo a toutefois fini par refaire surface et a pu rentrer chez lui sain et sauf, rapportait East Idaho News .

Habitant Idaho Falls en Idaho, Jonathan Bailey et son chien Wrigley s'étaient rendus dans l'Etat voisin du Wyoming pour profiter d'une randonnée entre Thousand Island Lake et le site de camping d'Elkhart, dans la chaîne des Wind River Mountains. Après leur départ, personne ne les avait plus revus, alors qu'ils étaient censés atteindre leur destination le vendredi 4 septembre.

Les secours avaient été alertés et les recherches aussitôt lancées. Malgré l'important dispositif déployé, notamment par le bureau du shérif du comté de Sublette, le Labrador Retriever et son humain sont restés introuvables pendant une semaine entière.

La délivrance est arrivée le vendredi 11 septembre. Le binôme a été repéré par un groupe de randonneurs près du lac Miller. Indemnes, les 2 amis ont été transportés par hélicoptère à l'aérodrome Ralph Wenz de Pinedale, où ils ont retrouvé un membre de la famille qui les attendait impatiemment.

« Bon retour à la maison, Jonathan et Wrigley ! »

« Nous sommes très heureux de pouvoir partager une bonne nouvelle : Jonathan Bailey et son chien, Wrigley, ont été retrouvés vivants et sont sains et saufs, peut-on lire sur la page Facebook du bureau du shérif. Une nouvelle recherche qui se termine bien dans le comté de Sublette. »

Ledit bureau a témoigné sa reconnaissance à tous ceux qui avaient pris part aux recherches : les forces de l'ordre, l'équipe Tip Top Search and Rescue, ainsi que les internautes ayant « partagé les informations concernant Jonathan, surveillé les sentiers et fourni des renseignements ».

« Bon retour à la maison, Jonathan et Wrigley ! » conclut l'auteur de la publication.



Erin Hana Bailey / Facebook

Le conseil Woopets : quelles précautions prendre avant une randonnée avec son chien ?

Une longue randonnée ne s’improvise pas, encore moins quand on y emmène son chien. Même si celui-ci est habitué aux promenades, quelques précautions permettent de limiter les risques :

Choisir un itinéraire adapté à l’âge, à la condition physique et à l’habitude de marche du chien, en tenant compte du dénivelé et de la météo notamment.

Préparer suffisamment d’eau et de nourriture, ainsi qu’une petite trousse de premiers secours. En montagne, les points d’eau peuvent être rares ou inaccessibles.

Privilégier un harnais bien ajusté, une laisse ou une longe selon le terrain, et s'assurer que l’identification de l'animal est à jour.

Envisager un dispositif de suivi. Un collier GPS peut faciliter la localisation d’un chien qui s’égare, mais certains modèles utilisent le réseau mobile pour transmettre leur position et peuvent donc être peu efficaces hors couverture. Il est donc recommandé de se renseigner au préalable sur la technologie utilisée et sa couverture.

Enfin, prévenir un proche de l'itinéraire et de l’heure prévue de retour. En cas d’incident, ces informations peuvent faciliter les recherches.

Il s'agit également de ne pas surestimer les capacités de son compagnon : un chien peut sembler en forme au départ et pourtant se fatiguer rapidement lorsque la distance ou le relief deviennent importants.