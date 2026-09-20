Le corps couvert de 673 épines, 2 chiens errants sont secourus après plusieurs jours

En août dernier, 2 chiens errants ont été trouvés dans le Dakota du Nord (États-Unis) le corps couvert d’épines d’un porc-épic avec lequel ils s’étaient battus. Pris en charge par l’association Journey Home Animal Rescue, puis confiés au refuge Homeward Animal Shelter, les 2 toutous, nommés Miss Prickle Pants et Cactus Jackie, ont été soignés et se sont vus retirer un total de 673 épines dans un premier temps. Si Miss Prickle Pants se porte plutôt bien aujourd’hui, Cactus Jackie, quant à elle, est toujours sous surveillance, car des épines encore retrouvées par la suite ont causé des infections.

Le 14 août dernier, sur son compte Facebook, Homeward Animal Shelter de Fargo, dans le Dakota du Nord, partageait le sauvetage de 2 chiennes errantes trouvées avec le corps, et plus particulièrement le museau, couvert d’épines de porc-épic.

Homeward Animal Shelter / Facebook

Une bagarre remportée, mais qui a mal tourné

En effet, comme l’expliquait le post, celles qui ont été baptisées Miss Prickle Pants et Cactus Jackie s’étaient battues avec cet animal, et bien qu’elles aient eu le dessus, s’en étaient tirées avec des centaines d’épines plantées dans et sous la peau. À l’arrivée des secours, leur situation était alarmante et nul ne savait depuis quand elles se trouvaient dans cet état, ni depuis quand elles n’avaient pas pu manger ou boire correctement. Leur peau était si blessée que des infections étaient apparues, nécessitant leur retrait en urgence et des soins rigoureux. L’association locale Journey Home Animal Rescue (JHAR) qui les avait recueillies dans un premier temps a alors alerté le refuge Homeward Animal Shelter en urgence, pour leur demander leur aide.

Homeward Animal Shelter / Facebook

Plus de 600 épines retirées au total

Après avoir été transférées d’un refuge à l’autre, vers 23 heures, le soir même de leur sauvetage, les chiennes ont reçu des analgésiques, puis conduites, le lendemain matin, chez le vétérinaire. C’est lui qui a constaté l’ampleur des dégâts.

Homeward Animal Shelter / Facebook

Comme l’expliquait le refuge dans sa publication, Miss Prickle Pants a dû être placée sous sédatif afin de la soigner chez CareVet à West Fargo, dans le Dakota du Nord. 561 piquants ont été retirés de sa peau, plantés sur son museau, sa poitrine, ses pattes et ses articulations. L’équipe vétérinaire a remarqué que certaines blessures s’étaient infectées. « D’autres piquants vont remonter à la surface au cours des prochaines semaines, mais le soulagement qu’elle a dû ressentir à son réveil est sans pareil », précisait encore le refuge, des propos rapportés par le média People .

Homeward Animal Shelter / Facebook

Cactus Jackie, quant à elle, a été anesthésiée au refuge Minn-Kota PAAWS de Fargo. Le personnel soignant lui a retiré 112 épines, dont certaines s’étaient plantées dans sa gueule et qui avaient causé une cellulite (infection grave sous-cutanée) que le refuge doit surveiller.

Homeward Animal Shelter / Facebook

Une chienne sous surveillance

« Depuis trois semaines, Cactus Jackie se remet dans une famille d’accueil », ce sont les nouvelles données par le refuge dans une publication Facebook datant du 12 septembre. Là était également expliqué que celle-ci souffrait encore des problèmes causés par les piquants. « Nous continuons à en trouver de temps à autre (dont une il y a à peine quelques jours), notamment une qui a provoqué un abcès au niveau de son cou fin août et qui a nécessité une consultation vétérinaire d’urgence. Elle présente également une glande salivaire enflée que nous surveillons, ce qui est probablement une autre conséquence des piquants. » Pourtant, les nouvelles sont rassurantes, puisqu’il est ensuite précisé que Cactus Jackie « a l’air TELLEMENT mieux qu’il y a un mois ».

Homeward Animal Shelter / Facebook

Miss Prickle Pants, de son côté, est toujours au refuge et « une douzaine d’épines supplémentaires » ont été retirées de sa gueule. « elle a récemment dû être mise sous sédatif pour en retirer trois autres qui posaient problème. Miss Prickle s’est montrée incroyablement patiente alors que nous lui palpions, sondions et examinions sans cesse la bouche au cours du dernier mois. À présent, elle attend patiemment une famille d’accueil ou un adoptant. »

Homeward Animal Shelter / Facebook

Pourtant, même si l’une et l’autre souffrent encore des séquelles de cette bagarre, les deux chiennes sont en voie de guérison, comme le précisait le refuge « et, espérons-le, ENFIN débarrassées des piquants de porc-épic. » Homeward Animal Shelter a également tenu à remercier tous ceux qui « ont refusé de détourner le regard » devant la détresse de ces 2 boules de poil. De l’aide a également été demandée pour soutenir l’effort financier lié aux soins des 2 chiennes.

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