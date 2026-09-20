Un bagagiste s’assoit près de la caisse d’un chien pour lui parler avant son voyage en soute (vidéo)

Alors que Goku, un Bouledogue Français, devait voyager en soute tandis que sa maîtresse prenait place en cabine, un employé de KLM a eu une délicate attention qui a profondément touché cette dernière. Avant le départ, le bagagiste s’est arrêté auprès du chien pour le rassurer et lui parler, une scène devenue virale après avoir été filmée depuis la salle d’embarquement.

Une scène touchante a été immortalisée en vidéo le mercredi 9 septembre 2026 sur le tarmac de l'aéroport d' aux Pays-Bas. Ses protagonistes sont un chien sur le point de voyager en avion et un bagagiste ayant pris le temps de le rassurer avant de l'emmener en soute, rapportait Ouest-France .

Ce moment a été filmé par la propriétaire du canidé en question depuis la salle d'embarquement.

Dans la vidéo, on voit l'employé de la compagnie aérienne néerlandaise KLM s'asseoir sur le tracteur à bagages, à côté de la caisse de transport dans laquelle se trouve le chien, pour réconforter celui-ci en lui parlant. Il lit même la fiche accrochée à la caisse, très certainement pour connaître le nom du quadrupède.

L'animal est un Bouledogue Français répondant au nom de Goku Sa maîtresse a posté la vidéo sur le compte Instagram qui lui est dédié, « goku.the.frenchbulldog ». La voici :

« Merci d'avoir rendu le vol plus sûr pour mon chien »

« S'il vous plaît KLM, accordez une augmentation à cet homme », peut-on lire en guise de texte incrusté. « Merci d'avoir rendu le vol plus sûr pour mon chien. J'en ai eu les larmes aux yeux », ajoute la propriétaire en légende.

Dans une autre vidéo, celle-ci a répondu à un internaute qui lui avait demandé pourquoi elle n'avait pas fait voyager Goku à ses côtés en cabine, lui expliquant que son poids dépassait la limite de 2 kilogrammes.



goku.the.frenchbulldog / Instagram

Le conseil Woopets : comment préparer son chien à un voyage en soute ?

Un voyage en avion ne s’improvise pas, surtout pour un chien brachycéphale comme le Bouledogue Français :