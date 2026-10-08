Cette chienne séniore refuse de quitter ce sac abandonné et protège coûte que coûte ce qui se cache à l'intérieur

Prise en charge in extremis, Angel a finalement déjoué les craintes des sauveteurs et se remet peu à peu de ses problèmes de santé. La chienne et son compagnon félin seront proposés à l’adoption une fois rétablis, tandis que la RSPCA tente toujours de retrouver la personne responsable de leur abandon.

Au hasard d'une promenade matinale, un passant a découvert une chienne séniore portant un harnais et attachée à un sac de transport, en face de la clinique vétérinaire Charlesworth à Clay Cross, dans le Derbyshire (nord de l'Angleterre). Il s'est approché et s'est rendu compte qu'un chat tuxedo se trouvait dans le sac.

La chienne semblait mal en point et avait besoin de soins au plus vite. Elle et son ami félin avaient très clairement été abandonnés, et le choix de l'endroit n'était pas le fruit du hasard.



RSPCA

La personne qui les a trouvés en a aussitôt informé l'antenne locale de l'association britannique de protection animale RSPCA (RSPCA Chesterfield and North Derbyshire Branch), qui a envoyé des bénévoles sur les lieux pour les prendre en charge.

L'équipe de la RSPCA a passé le duo au lecteur de puce d'identification. Le chat n'en portait pas, mais la chienne si. En revanche, les informations renvoyées étaient limitées ; seul son nom, Angel, a pu être obtenu.

Angel avait les griffes excessivement longues, perdu des poils sur des vastes zones, des puces, les yeux troubles et une masse au niveau de l'abdomen. Quant au chat, il semblait dans un état de santé moins préoccupant.



RSPCA

« Nous avons pu lui prodiguer les soins vétérinaires urgents dont elle avait besoin »

Les bénévoles et les vétérinaires n'étaient pas certains qu'Angel survive. Elle a été mise sous antibiotiques et opérée pour retirer la masse. Fort heureusement, grâce aux soins qu'elle a reçus, la chienne a vu sa santé s'améliorer au fil des jours.

« Elle était vive et alerte et, heureusement, nous avons pu lui prodiguer les soins vétérinaires urgents dont elle avait besoin », explique Ben Massey, responsable du sauvetage des animaux à la RSPCA, à The Dodo .



RSPCA

L'association a lancé un appel à témoins dans l'espoir d'identifier l'auteur de ce double abandon. Elle indique qu'une fois rétablis, Angel et le chat seront proposé à l'adoption.

Le conseil Woopets : faut-il adopter deux animaux qui ont toujours vécu ensemble ?

Lorsque 2 animaux qui ont partagé leur quotidien pendant des années doivent rejoindre une nouvelle famille (abandon, sauvetage, décès du propriétaire…), une adoption conjointe est généralement préférable. Leur présence mutuelle peut constituer un repère rassurant et faciliter leur adaptation à un nouvel environnement.

Toutefois, adopter 2 animaux n’est pas toujours possible, notamment pour des raisons de logement, de budget ou de disponibilité. Dans ce cas, l’association doit pouvoir évaluer leur degré d’attachement et déterminer si une séparation est envisageable. L’essentiel est de privilégier leur bien-être et de tenir compte de leurs besoins individuels.