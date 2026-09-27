Ce chien abandonné, car trop grand, est l’un des chouchous du refuge, mais il peine à intéresser les adoptants (vidéo)

Après son abandon et un séjour dans un premier refuge, Kenji a finalement été transféré dans une autre structure d'accueil, où ses bienfaiteurs espèrent le voir enfin rencontrer sa future famille. Ce chien dont le seul tort est d'être devenu grand pourra-t-il profiter de ce nouveau départ pour trouver le foyer aimant qu’il attend ?

Emue par l'histoire d'un croisé Berger Hollandais de 5 ans appelé Kenji, Jan Vega, une bénévole au refuge Carson Animal Shelter à Gardena dans le comté de Los Angeles (Californie), a décidé de lui consacrer une vidéo sur son compte TikTok « @hicarsondogss » pour l'aider à prendre un nouveau départ.

D'après la jeune femme, ce chien a tout pour plaire et pour combler sa future famille de bonheur. Eduqué, ayant acquis la propreté et au comportement irréprochable, il adore les enfants et s'entend très bien avec ses congénères.



@hicarsondogss / TikTok

Malheureusement, cela ne lui a pas suffi à éviter l'abandon. Son ancien propriétaire, qui l'avait acheté via une petite annonce en ligne, s'est effectivement séparé de lui et l'a amené au refuge car il était devenu trop grand pour leur logement, qui ne comporte pas de jardin.

Avec son tempérament agréable et amical, son oreille tombante et son regard d'une grande douceur, Kenji est vite devenu l'un des chouchous des membres du personnel du Carson Animal Shelter.

Pourtant, il peine encore à intéresser les visiteurs et les adoptants. Les bénévoles, eux, savent que la famille parfaite est là, quelque part, et finira par venir le chercher.

« Tous les chiens méritent d’avoir quelqu’un, mais tous les humains ne méritent pas d’avoir un chien »

Les internautes bouleversés par ce récit ont été nombreux à réagir en commentaires sous la vidéo partagée par Jan. « C'est horrible. Le pauvre garçon n'a rien fait de mal. Il mérite un bon moyen. Il m'a tout l'air du chien parfait », a ainsi écrit Eric. « Ils ne s’étaient pas renseignés sur la race avant de l’adopter ? Ils n’avaient pas pensé au fait qu’il allait grandir ? Tous les chiens méritent d’avoir quelqu’un, mais tous les humains ne méritent pas d’avoir un chien », a réagi Faith. « Quel amour. Ce n’est vraiment pas juste. Pourquoi, en 2026, certaines personnes ne comprennent-elles toujours pas qu’adopter un animal est un engagement pour toute sa vie ? Le sentiment de trahison est immense quand on l’abandonne comme ça », a commenté Rocky_TheSpitz.

Dans une mise à jour, Jan Vega a annoncé que Kenji venait d'être transféré à un autre refuge, le Baldwin Park Animal Shelter, dans l'espoir que ce changement l'aide à exaucer son rêve d'adoption.

Voici la vidéo, mise en ligne le 17 septembre 2026 sur TikTok et relayée par PetHelpful :