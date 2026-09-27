Pourquoi votre chien veut-il à tout prix lécher vos plaies ou vos blessures ?

Vous vous êtes coupé, égratigné ou fait une petite blessure ? Il y a de fortes chances que votre chien soit immédiatement venu inspecter votre plaie, avant de tenter d’y passer un petit coup de langue. Mais pourquoi ce drôle de réflexe ? Si cette attention peut sembler adorable, elle cache aussi un comportement instinctif qui mérite quelques explications.

Aux yeux de votre chien, une petite blessure ne passe généralement pas inaperçue. En effet, une coupure ou une égratignure peut immédiatement attirer son attention. Il vient renifler, s’approche de la zone concernée et, parfois, commence à la lécher. Ce geste, qui peut sembler surprenant, fait pourtant partie de ses comportements naturels liés à la curiosité, aux interactions sociales et aux soins entre individus.

Pourquoi votre chien se précipite-t-il sur la moindre blessure ?

Ce comportement, aussi attendrissant soit-il, peut avoir plusieurs explications. Chez les canidés, le léchage fait notamment partie des comportements sociaux et des soins au sein du groupe. Une mère lèche ses petits, tandis que des individus peuvent prendre soin des blessures de leurs congénères : on parle notamment de soin intraspécifique. Votre chien peut ainsi reproduire, avec vous, ce comportement de soin et de proximité, parfois associé à un comportement allomaternel, c’est-à-dire un comportement de soins dirigé vers un individu qui n’est pas son propre petit.

Mais il n’y a pas forcément que de l’affection derrière ce petit coup de langue ! Le sang, la sueur ou les sécrétions d’une plaie dégagent des odeurs et ont un goût particulier, notamment en raison de leur teneur en sels minéraux, ce qui peut tout simplement éveiller la curiosité de votre compagnon à 4 pattes. Le léchage peut donc être à la fois une exploration, un comportement social appris ou instinctif et une façon pour lui de chercher à vous apporter du réconfort.

Un geste affectueux à éviter sur une plaie

Même si votre chien cherche peut-être simplement à vous témoigner son affection ou à reproduire un comportement de soin, mieux vaut éviter qu’il lèche votre plaie. Sa salive contient certes certains composés, comme le lysozyme ou la peroxydase, auxquels sont attribuées des propriétés antibactériennes, mais elle contient également de nombreux micro-organismes.

Une peau abîmée étant plus vulnérable, le léchage peut favoriser une surinfection, notamment avec des bactéries comme Pasteurella ou Capnocytophaga canimorsus. La langue du chien peut aussi irriter les tissus et ralentir la cicatrisation. Autrement dit, son remède préféré n’est pas forcément le vôtre !

L’info Woopets – Que faire si votre chien vient lécher votre coupure ?

Pour éviter que le coup de langue de votre toutou n’aggrave votre blessure, voici quelques gestes simples à mettre en place :