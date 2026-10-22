« C'est lui qui apporte la joie » : la dernière tournée d'un chien de thérapie de 13 ans

À Jackson dans le Mississippi (Etats-Unis), Charlie, un Border Collie sénior, accompagnait depuis plus de 10 ans sa maîtresse Barbara Lee dans des hôpitaux et des résidences pour retraités, rapportait WLBT . À l'hôpital St. Dominic's, ce chien de thérapie certifié offrait, au bout de sa laisse, un moment de douceur aux patients comme aux soignants.

À St. Dominic's, l'hôpital de Jackson dans le Mississippi, le personnel connaissait bien ce visiteur qui faisait sa ronde sans être ni médecin ni infirmier. Charlie, Border Collie de 13 ans et chien de thérapie certifié, passait ses journées à parcourir les couloirs aux côtés de Barbara Lee, qui tenait sa laisse, s'arrêtant auprès des patients, de leurs familles et des équipes. Le temps de quelques instants, l'hôpital semblait un peu plus léger.

Le jour où l'équipe de WLBT a accompagné le toutou dans ses visites, personne ne se doutait que cette tournée serait la dernière : environ une semaine plus tard, Charlie a succombé à un lymphome.

Barbara Lee tenait à ce que son compagnon soit là pour tout le monde, et pas seulement pour les malades : infirmiers, médecins, agents d'entretien et employés avaient droit eux aussi à leur moment avec lui. Elle confie d'ailleurs avoir peut-être reçu plus que quiconque au fil de ces rencontres. « Je ne fais que tenir la laisse. C'est lui qui apporte la joie. »

Hors des murs de l'hôpital, le Border Collie se rendait également dans des résidences pour personnes âgées. Il était aussi le chien de la section de l'agglomération de Jackson de l'American Heart Association, dont il suivait chaque année la Heart Walk organisée pour la campagne Go Red For Women.

D'une compagnie aérienne aux couloirs d'hôpital

Le chemin qui a mené Barbara Lee à ces visites n'avait rien d'une ligne droite. Employée chez Delta Airlines, elle avait repris ses études vers la fin de la trentaine pour devenir kinésithérapeute, puis, une fois à la retraite, elle a trouvé une autre manière d'aider, avec un compagnon à 4 pattes à ses côtés.

Cette mission n'a pas commencé avec Charlie. Barbara Lee a consacré 14 ans à amener des chiens de thérapie auprès de personnes en quête de réconfort, à commencer par Honey, son premier compagnon certifié à St. Dominic's, en janvier 2017. Trixie, la sœur de Charlie, une croisée Redbone Coonhound, est elle aussi chienne de thérapie.

Malgré la perte, sa maîtresse entend poursuivre ce travail tant qu'elle en sera capable, convaincue que ces chiens ont une raison d'être et qu'elle en a une aussi. « J'ai été mise sur Terre pour faire cela », a-t-elle ainsi confié.

Le reportage a finalement été mené à son terme en hommage à Charlie, pour garder la trace des sourires qu'il a suscités dans les souvenirs, comme Trixie et Honey avant lui.