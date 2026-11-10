En 2 semaines, cette mère malvoyante apprend à marcher avec son chien guide pour sortir seule

Depuis sa rencontre en 2020 avec Yarren, un croisé Labrador devenu son chien guide par l'intermédiaire de l'association Guide Dogs, Lorna Davies dit assumer sa perte de vision qu'elle a longtemps dissimulée. L'arrivée du canidé l'a aidée dans cette démarche, d'autant qu'elle a constaté que son fils Rex, âgé de 10 ans, présentait les mêmes troubles qu'elle.

Le témoignage de cette mère de 36 ans et de son fils, relayé par The Times, retrace le parcours d'une femme qui avait toujours préféré taire sa déficience visuelle, et le changement apporté par l'arrivée d'un chien guide. Le déclic est venu de Rex : son mari, JD, et elle avaient découvert, alors que l'enfant n'avait pas encore un an, qu'il était touché à son tour.

Depuis sa naissance, les yeux de Lorna sont animés de mouvements qu'elle ne maîtrise pas, un trouble appelé nystagmus. S'y ajoute une atrophie optique : le nerf qui transmet les images au cerveau est abîmé et ne lui fait parvenir que des signaux altérés. Au fil des années, sa vision s'est réduite à 1 % environ, soit des taches de couleur et des silhouettes indistinctes.

« Je devais donner un exemple positif »

Plus jeune, elle a préféré faire comme si de rien n'était, suivant une scolarité ordinaire et se débrouillant tant bien que mal, avec une idée fixe : ne jamais marcher avec une canne. JD l'a poussée à assumer ouvertement sa déficience, mais elle n'y parvenait pas, tant cela lui donnait l'impression de s'exposer. Lors de leur mariage, elle a avancé cramponnée à son bras.

Tout a changé peu avant le 1er anniversaire de Rex. Lorna s'est aperçue que les yeux de son bébé tremblaient comme les siens : le petit garçon avait hérité de ses 2 affections, et quelque chose a basculé chez sa mère. « Je voulais que Rex, aujourd'hui âgé de 10 ans, soit à l'aise avec ce qu'il est, alors je devais donner un exemple positif », raconte-t-elle.

2 semaines pour apprendre à marcher ensemble

Pour se donner les moyens de sortir seule, Lorna a d'abord appris à se servir d'une canne blanche avec Guide Dogs, avant de déposer une demande de chien guide auprès de la même association. C'est un an après, en 2020, que Yarren, un croisé Labrador Retriever, est entré dans sa vie.

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Le duo a bouclé son apprentissage commun en 2 semaines seulement. Au-delà des déplacements, Lorna dit avoir repris confiance en elle grâce à Yarren : elle qui avait longtemps eu du mal à admettre qu'elle ne voyait pas explique que le chien l'a aidée à accepter sa déficience.

« Yarren m'a aidée à accepter mon handicap [...]. Cela m'a aidée à être un meilleur modèle pour Rex », confie Lorna.

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Demander un coup de main à un inconnu lui coûte encore, mais elle s'y plie pour Rex. Un jour, au cinéma avec ses 2 garçons, elle a ainsi réclamé des casques audio. Chaque effort de ce genre, espère-t-elle, montrera à son fils que la démarche n'a rien d'extraordinaire. Elle garde en mémoire le choc ressenti lorsque sa vue s'est dégradée, alors qu'on lui avait assuré, plus jeune, qu'elle resterait stable ; elle tient à ce que Rex soit prêt à affronter une telle évolution et sache défendre lui-même ses besoins.

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« Un enfant plus un chien, ça égale le bonheur ! »

La présence du chien a aussi sorti Lorna de l'ombre : on lui a proposé de siéger comme administratrice d'établissement scolaire et de devenir bénévole d'écoute auprès des enfants qui apprennent à lire. Les élèves ont pris l'habitude de demander la permission avant de caresser Yarren, et Rex se charge de rappeler la règle. Selon sa mère, il leur répond : « Pas maintenant, Yarren travaille. »

Le garçon n'avait que 5 ans quand Yarren a franchi la porte de la maison, et il peinait à croire que le chien était vraiment à eux. « Un enfant plus un chien, ça égale le bonheur ! », résume-t-il aujourd'hui. Une fois rentré, le canidé redevient un compagnon avec lequel il adore jouer. Depuis que sa mère vient écouter les enfants lire, ses camarades lui demandent si l'animal sera de la partie : « C'est comme une célébrité à poils », explique Rex, qui dit se comporter comme son garde du corps en veillant à ce qu'on ne le distraie pas pendant son travail.

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Lui-même avoue s'inquiéter par moments, sachant que sa vision baissera un jour. Mais regarder sa mère circuler sans peine aux côtés de Yarren l'encourage, et il ose désormais plus facilement solliciter de l'aide. Sur le chemin de l'école, dans la foule ou dans les lieux qu'il connaît mal, il sort déjà sa canne blanche : Lorna estime qu'en s'y habituant maintenant, il sera moins surpris le jour où elle deviendra indispensable.

Des projets à la pelle pour Rex

Guide Dogs l'épaule aussi au quotidien. Dans le cadre de son programme Tech for All, l'association lui a remis un iPad grâce auquel il peut lire son travail à voix haute plutôt que de l'écrire quand ses yeux fatiguent. Il se sert par ailleurs des livres CustomEyes de l'organisme, dont la taille des caractères se choisit à la commande, pour le même prix qu'un livre ordinaire.

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Ceinture violette de kickboxing, collecte de fonds pour Guide Dogs, parcours d'obstacles de 3 km bouclé récemment avec une mère qui n'en avait guère envie : Rex ne manque pas de projets. Plus tard, il veut à son tour un chien guide, comme Lorna, et de préférence un Berger Allemand. Sa mère, elle, espère qu'un compagnon sera disponible pour lui le moment venu.