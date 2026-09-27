Un chien blessé par balle est sauvé, puis suit une formation pour apporter un soutien émotionnel aux militaires

Le parcours de Lazarus a débuté à Midland (Texas, États-Unis), et se poursuivra sans doute prochainement en Corée du Sud. Retrouvé blessé au milieu d’un champ, il a été sauvé, et désormais toutes les personnes qui ont cru en lui souhaitent qu’il fasse rayonner la joie et l’espoir auprès de ceux et celles qui en ont besoin.

Lupe Rayos et son épouse sont les passants qui ont trouvé Lazarus. Le couple était de passage sur une route peu fréquentée, et a senti qu’il fallait agir pour sauver l’animal à l’agonie. Ils ont récupéré une laisse et ont pu se rapprocher du chien, qui s’est tout de suite effondré à leurs pieds.

La force d’une deuxième chance

Lupe et Veronica sont rentrés chez eux avec le chien épuisé, qui a été nourri et partiellement soigné. Les sauveurs pensaient que Lazarus ne survivrait pas. Le lendemain matin, ils ont sollicité de l’aide sur le réseau Nextdoor et Gregg Noel, un amoureux des animaux, a répondu présent. L’homme généreux et venu récupérer le chien et l’a emmené chez le vétérinaire, prenant en charge tous les frais nécessaires.

Lazarus, une figure de résurrection

En arrivant chez le vétérinaire, Gregg Noel a décidé de nommer le chien Lazarus, rapporte AOL. Il ignorait qu’il s’agissait du nom également choisi par Lupe et Veronica quelques heures plus tôt. Inspirés par ce personnage biblique qui évoque la renaissance, les aidants du chien ont perçu en lui tout la force qu’il possédait.

Au moment de son hospitalisation, Gregg a découvert que Lazarus avait été victime de coups de feu, qui avaient laissé de lourdes séquelles. 4 mois de rétablissement ont été nécessaires.

Écrire la suite de l’histoire

Plusieurs personnes, dont Erin Dean, se sont impliquées dans l’histoire de Lazarus et ont perçu son potentiel. Elle s’est tournée vers Ernesto P. Hernandez III, le cofondateur du Wounded Paw Project, une organisation ayant pour but d’introduire les chiens maltraités dans la société à travers des missions de soutien émotionnel.

Actuellement, Lazarus a rejoint le projet, fondé en l’honneur de Noah, un jeune soldat s’étant donné la mort en 2021, et suit une formation pour apporter son soutien aux militaires.

Il est prévu que Lazarus soit équipé d’un gilet fabriqué spécialement à partir de l’uniforme de Noah, et qu’il soit déployé en Corée du Sud en 2027. Gestion du stress, soutien psychologique et assistance aux soldats, ces rôles si importants n’auront bientôt plus de secret pour le résilient Lazarus.