Cette chienne négligée réapprend à marcher après le retrait de près de 800 grammes de poils emmêlés

Méprise pour une créature sauvage tant son pelage était épais et emmêlé, Dolly a été délestée de cette lourde et douloureuse carapace après sa prise en charge par une association. Soignée et ayant retrouvé confiance, elle a eu droit à un nouveau départ dans la vie en rejoignant un foyer chaleureux et aimant après son sauvetage.

De loin, Dolly ressemblait à tout sauf à une chienne. Les habitants de Kansas City, dans le Missouri (Etats-Unis), qui l'avaient aperçue pensaient d'ailleurs avoir affaire à un animal sauvage et n'osaient pas l'approcher. L'un d'eux a toutefois fini par le faire et a eu la bienveillance de l'emmener au refuge local, celui de KC Pet Project.

L'équipe qui l'a examinée était sous le choc, n'ayant jamais eu affaire à un cas de négligence aussi grave. « Elle ressemblait à une boule de coton sur pattes. En fait, on ne pouvait même pas voir ses pattes, tant son pelage était emmêlé », raconte Abigail Anderson, du KC Pet Project, à The Dodo .



KC Pet Project

Soulagée après une séance de toilettage intensive

Après l'examen, un long et fastidieux travail de toilettage a commencé. 2 bonnes heures de travail ont été nécessaires pour la débarrasser de cette « carapace » de près de 800 grammes qui l'accablait. Ses griffes excessivement longues ont également été coupées.



KC Pet Project

« Elle a dû se sentir tellement soulagée quand ce poids lui a été retiré », dit Abigail Anderson.

La chienne a ensuite dû réapprendre à marcher, elle qui avait tant de mal à le faire à cause de tous ces poils et de ces longues griffes qui affectaient sa mobilité et son équilibre.



KC Pet Project

« Elle est aimée au-delà de toute mesure »

La courageuse Dolly a réalisé des progrès considérables, franchi les caps les uns après les autres et repris des forces, révélant ainsi son attachante personnalité. Elle a également pu découvrir les plaisirs simples de la vie dont elle était cruellement privée jusque là, comme le fait de sentir la douce et agréable chaleur du soleil sur sa peau.

Désormais, Dolly goûte aussi au bonheur de la vie de famille, puisqu'elle a été adoptée par l'un des membres de l'équipe de KC Pet Project qui est tombé sous son charme.



KC Pet Project

« Dolly est la chienne la plus heureuse et la plus adorable qui soit, et nous sommes ravis de cette issue pour elle. Elle est aimée au-delà de toute mesure », conclut Abigail Anderson.