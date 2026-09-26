Ce chien refuse de marcher jusqu’au vétérinaire, alors ses maîtres lui trouvent un autre moyen de locomotion (vidéo)

Wallace ne voulait pas marcher jusqu’à la voiture pour aller chez le vétérinaire. Ses maîtres ont donc trouvé une solution plutôt insolite : installer leur Golden Retriever dans un traîneau et le tirer jusqu’au véhicule. Étrangement, une fois arrivé à destination, le chien avait visiblement retrouvé toute sa motivation… et ses pattes !

Emmener nos compagnons à 4 pattes chez le vétérinaire n’est pas toujours une mince affaire… Les maîtres de Wallace peuvent en témoigner ! Dernièrement, leur Golden Retriever n’était visiblement pas très enthousiaste à l’idée de se rendre à sa visite médicale. Bien décidé à y échapper, il a tout simplement refusé de faire le moindre pas en direction de la voiture. Mais c’était sans compter sur l’ingéniosité de ses maîtres…

Une balade en traîneau

Ce jour-là, Wallace n’avait visiblement aucune envie d’aller chez le vétérinaire. Au moment de quitter la maison, le toutou a donc tout simplement refusé d’avancer. Face à son entêtement, ses maîtres ont dû trouver une solution pour le conduire jusqu’à la voiture. Comme le montre l’amusante vidéo Instagram qui a immortalisé leur stratagème, ils ont alors sorti… un traîneau vert !

Installé confortablement à l’intérieur, Wallace a ainsi été tiré par son maître, tandis que sa maîtresse marchait à ses côtés pour veiller sur lui. Le trajet s'est fait prudemment, avec plusieurs pauses pour réajuster le traîneau.

Après avoir convaincu ses humains qu’il était incapable de marcher jusqu’à la voiture, le petit malin a donc eu droit à une balade en traîneau ! Une scène plutôt improbable pour une simple visite chez le vétérinaire !

Un miracle chez le vétérinaire…

Rassurez-vous, Wallace va bien : il a même miraculeusement retrouvé l’usage de ses pattes dans la salle d’attente du vétérinaire. « Surprise ! J'ai marché sans problème chez le vétérinaire », indique d'ailleurs avec humour la légende de la vidéo.

La famille du toutou a baptisé cette aventure « Promenade en traîneau en septembre », un surnom qui a beaucoup amusé les internautes. Certains se sont pris au jeu, imaginant Wallace leur lancer un « En avant, les esclaves ! », tandis qu’un autre l’imaginait simplement penser : « Tiens, c'est amusant ! Continuons ! »

© @pets4wallace / Instagram

Avec plus de 40 900 « j’aime », cette vidéo relayée par DogTime a rencontré un joli succès. Il faut dire que la scène est cocasse : pendant que ses maîtres redoublaient d’efforts pour transporter Wallace en toute sécurité, celui-ci s’est finalement remis à marcher tout naturellement chez le vétérinaire.

Impossible toutefois de savoir, à partir de ces seules images, pourquoi Wallace refusait de marcher : douleur, appréhension, fatigue ou simple réticence ? Une chose est sûre, son changement de comportement rend cette drôle d’histoire encore plus amusante !

© @pets4wallace / Instagram

L’info Woopets - Mon chien ne veut plus marcher : quand s’inquiéter ?

Comme dans le cas de Wallace, un refus de marcher occasionnel n’est pas forcément préoccupant. En revanche, lorsqu’un chien cesse soudainement de marcher ou que le problème persiste, mieux vaut ne pas banaliser la situation. Une douleur ou un problème de santé peut notamment être à l’origine de ce changement de comportement.

Soyez attentif à une boiterie ou à une difficulté à poser une patte ;

Surveillez les autres changements de comportement (fatigue inhabituelle, gémissements, agitation ou perte d’appétit) ;

Observez s’il semble avoir mal lorsqu’il se lève, se déplace ou lorsqu’on le touche ;

N’insistez pas sur l’exercice s’il semble souffrir ou particulièrement fatigué ;

Consultez un vétérinaire si le refus est soudain, persistant, se répète ou s’accompagne d’autres signes inhabituels.

Dans le doute, mieux vaut demander conseil à un professionnel plutôt que de considérer systématiquement le refus de marcher comme un simple caprice.