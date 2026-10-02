Un chien policier épuisé par la chaleur se rafraîchit dans la piscine qu’une famille lui ouvre

Pris de court par la chaleur puis attaqué par un essaim de guêpes, Bud le chien policier a vécu une intervention pour le moins mouvementée. Heureusement, une famille a accepté de lui ouvrir les portes de sa piscine, lui permettant de se rafraîchir et de récupérer avant de reprendre son service.

Le caporal Phil Brower, membre de la police du comté de Montgomery dans le Maryland (Etats-Unis), et son chien Bud forment un binôme soudé et complice dont nous vous avions déjà parlé dans un précédent article. Ils avaient alors participé ensemble à Iron Dome, un parcours canin créé par le policier lui-même dans le but de collecter des fonds au profit de Spike’s K-9 Fund, qui vient en aide aux chiens des forces armées et de l'ordre.



Spike's K9 Fund / Facebook

Plus récemment, ils ont fait parler d'eux pour une tout autre raison. Le 3 septembre 2025, alors que la température était de 34°C, le Berger Belge Malinois s'était lancé à la poursuite d'un suspect à travers les bois. Phil Brower avait constaté qu'il commençait à présenter des signes de coup de chaleur et donc tout de suite décidé de l'arrêter.

Pendant que d'autres policiers s'occupaient du fuyard, le maître-chien a concentré toute son attention sur Bud.

« J’ai regardé autour de moi et la toute première chose que j’ai vue, c’était une maison avec une grande piscine. Alors j’ai immédiatement dit : “On y va” », raconte le caporal Brower à WUSA 9 .

Ils se sont donc rendus à la maison en question, mais alors que Phil Brower s'apprêtait à sonner pour demander l'autorisation d'utiliser la piscine, ils ont été attaqués par un essaim de guêpes jaunes.

« Ces chiens se donnent à 110 % »

Les propriétaires leur ont ouvert et ont tout de suite accepté de laisser Bud plonger dans la piscine. Ce qui lui a permis de se rafraîchir, d'atténuer les effets des piqûres et de se détendre.



WUSA 9

« On ne sait vraiment jamais sur quoi on va tomber lorsqu’on frappe à la porte de quelqu’un. C’était donc très rassurant et, bien sûr, nous leur sommes extrêmement reconnaissants d’avoir été aussi accueillants et aussi heureux de nous aider », confie Phil Brower.

« Ces chiens, quand on leur demande de travailler, ils se donnent à 110 %, poursuit-il. Il n’y a pas de compteur. Ils ne comprennent pas le mot “stop”. Ils continuent, encore et encore ».

Bud s'est parfaitement remis de cette mésaventure et a repris le service avec un enthousiasme intact.

Le conseil Woopets : que faire si un chien présente des signes de coup de chaleur ?

Un coup de chaleur est une urgence vétérinaire qui peut rapidement mettre la vie d’un chien en danger. S’il halète de façon excessive, semble désorienté, faible ou présente des vomissements :

Le mettre immédiatement à l’ombre ou dans un endroit frais et arrêter tout effort

Rafraîchir progressivement son corps avec de l’eau fraîche (jamais glacée), notamment au niveau du ventre et des pattes

Lui proposer de petites quantités d’eau s’il est conscient et capable de boire

Contacter rapidement un vétérinaire, même si son état semble s’améliorer, car des complications peuvent apparaître après le refroidissement

A l'image de Bud, les chiens qui travaillent ou pratiquent une activité physique intense par forte chaleur doivent faire l’objet d’une surveillance particulièrement attentive.