Ce chien abandonné à cause de sa surdité rejoint une unité militaire pour réconforter les soldats

Sa famille s'étant séparée de lui à cause de sa surdité, Axel a depuis trouvé une mission pour le moins inattendue. A 3 ans, le Dogue Argentin a officiellement rejoint une unité de la Garde Nationale du Michigan pour accompagner les militaires et leur apporter soutien et réconfort.

Axel, Dogue Argentin de 3 ans, est sourd de naissance. C'est justement sa surdité qui lui avait valu d'être abandonné alors qu'il n'était encore qu'un tout petit chiot. Peu après, il avait été adopté par la sergente Mollie Karazim, membre de la Garde Nationale de l'Etat du Michigan (réserve de l'armée de terre américaine). La fonction de cette dernière, en tant que spécialiste des affaires religieuses, est de collaborer avec les aumôniers militaires et les soldats.

Elle appartient au 1er bataillon du 125e régiment d'infanterie. Depuis peu, son fidèle compagnon Axel en fait également partie, puisqu'il y a été officiellement intégré par le commandement en tant que chien d'accompagnement du service d'aumônerie.



Mollie Karazim / Facebook

« Il permet de briser la glace et m’a aidée à créer des liens avec les soldats »

Le rôle du quadrupède consiste à accompagner les soldats pendant les activités de l'unité, notamment à bord de leurs véhicules Humvee, à participer aux entraînements, à faciliter les contacts entre sa maîtresse et les soldats, à apporter du réconfort à ceux-ci et à contribuer à détendre l'atmosphère, notamment lors des entretiens et interactions liés au soutien aux militaires.

« Avoir Axel dans l’infanterie a été extrêmement bénéfique, confie la sergente Karazim au New York Post . Il permet de briser la glace et m’a aidée à créer des liens avec des soldats avec lesquels je n’aurais autrement pas eu de contact. »

Pour savoir ce que l'on attend de lui, Axel a appris à obéir à plus de 50 ordres, dont des dizaines en langue des signes. Un apprentissage qui a évidemment nécessité un travail colossal, tout comme le processus lui ayant permis de tisser un lien extrêmement fort avec sa maîtresse. « Il doit me faire confiance, et nous avons construit cette confiance depuis qu’il est chiot », dit ainsi Mollie Karazim.



Mollie Karazim / Facebook

« L'éducation d'un chien sourd est très différente »

Celle-ci explique que « l'éducation d'un chien sourd est très différente de celle d'un chien qui entend ». Il a également fallu tester ses aptitudes, sa capacité à s'adapter à la vie militaire et convaincre la hiérarchie du bien fondé de sa présence auprès des soldats. « Je l’amenais progressivement aux activités de l’unité pour voir comment il réagirait. Il s’en est très bien sorti. Mon équipe de commandement a été formidable : elle a accepté la présence d’Axel au sein de l’unité et a reconnu sa valeur », se réjouit son humaine.

« Toute cette expérience a été incroyablement gratifiante. Axel est un formidable atout pour le service d’accompagnement spirituel et il a contribué à apporter de la joie à tout le monde », conclut-elle au sujet de son ami à 4 pattes qui s'apprête à connaître son premier déploiement avec la Garde Nationale du Michigan.

Le conseil Woopets : comment bien communiquer avec un chien sourd ?

La surdité ne constitue pas un obstacle à l’éducation d’un chien, comme le montre l'exemple d'Axel, mais elle nécessite simplement d’adapter sa façon de communiquer avec lui. Quelques réflexes peuvent faciliter son quotidien :