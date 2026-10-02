Votre chien claque des dents après avoir reniflé : ces mouvements peuvent l’aider à décoder une odeur

Il renifle, s’immobilise, puis claque des dents… Mais qu’arrive-t-il à votre chien ? Rassurez-vous, cette réaction surprenante est parfaitement normale. Votre toutou est peut-être simplement en train de mobiliser un étonnant dispositif pour mieux décoder une odeur. On vous explique.

Vous l’avez peut-être déjà vu faire : le nez collé à un poteau ou un coin de pelouse particulièrement riche en odeurs, votre chien s’immobilise, entrouvre la gueule et se met soudain à claquer des dents. De quoi se demander ce qui lui prend ! Pourtant, lorsque ce comportement survient juste après un reniflage intense, il ne s’agit pas forcément de bruxisme (une contraction involontaire et inconsciente des mâchoires), ni d’un signe de nervosité. Dans ce contexte bien précis, ce drôle de mouvement peut tout simplement être une façon pour votre compagnon de mieux explorer ce qui se passe sous sa truffe.

Quand votre chien utilise sa mâchoire pour mieux « goûter » une odeur

Lorsque votre chien entrouvre la gueule et fait claquer légèrement ses mâchoires après avoir reniflé une odeur, il manifeste un comportement appelé « réponse de Flehmen ». Chez nos amis canins, elle peut participer à l’exploration de signaux chimiques présents dans certaines odeurs, notamment celles liées aux sécrétions et aux phéromones sexuelles. On parle parfois, de façon imagée, de « bruxisme olfactif », même si ce phénomène n’a rien à voir avec le bruxisme pathologique.

L’un des acteurs de cette étonnante enquête est l’organe voméronasal, aussi appelé organe de Jacobson. Situé dans la région du palais, il constitue un système sensoriel complémentaire de l’odorat classique. Les mouvements de la bouche et de la mâchoire peuvent ainsi favoriser l’acheminement de certaines molécules odorantes vers cette région, permettant au chien d’explorer des informations chimiques que nous sommes, nous, incapables de percevoir. Urine, sécrétions ou traces laissées par un congénère peuvent ainsi devenir de véritables messages olfactifs.

L’info Woopets - Quand faut-il s’inquiéter de ces claquements de dents ?

Si le claquement de dents peut être une réaction tout à fait normale après avoir détecté une odeur intrigante, certains signes doivent toutefois retenir votre attention et motiver une consultation vétérinaire. Observez notamment :