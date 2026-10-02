Un passant libère au coupe-boulon une chienne attachée à un véhicule en feu, juste avant une explosion

Grâce à l’intervention in extremis d’un passant, Rosie a pu être extraite du véhicule en feu de sa propriétaire avant qu’une explosion ne survienne. Sa maîtresse, profondément bouleversée, a tenu à rendre hommage à cet inconnu qui a risqué sa vie pour sauver celle de sa chienne.

Un homme courageux est passé à l'action dès qu'il a vu une chienne en grand danger. Menacée par les flammes, celle-ci a été libérée juste à temps pour échapper au sort cruel que lui réservait un individu malveillant, rapportait FOX 11 Los Angeles .

La chienne en question est une Pitbull de 4 ans répondant au nom de Rosie. Sa maîtresse Clara Catron étant en situation de précarité, elle vit avec elle dans une fourgonnette dans le quartier de Skid Row, à Los Angeles.



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Tôt le matin du jeudi 24 septembre 2026, alors que Rosie était attachée au véhicule, une personne vêtue d'un sweat à capuche blanc et d'un pantalon noir y a jeté un objet inflammable. Le mobile-homme a immédiatement pris feu.

Un inconnu s'est aussitôt précipité vers la fourgonnette en flammes et s'est servi d'un outil pour libérer la chienne.

L'acte criminel du suspect et celui plein de bravoure du bon samaritain ont été filmés par des caméras de surveillance extérieures, et les vidéos partagées sur Facebook.

Sur l'une d'elles, on peut effectivement voir les flammes jaillir du mobile-home, puis le passant entrer en courant dans ce qui semble dans un magasin avant d'en ressortir en tenant un coupe-boulon. Avec ce dernier, il est parvenu à couper la chaîne de Rosie juste à temps pour l'éloigner du brasier. Une forte explosion est d'ailleurs survenue juste après.

« Rosie, c’est mon bébé »

« Rosie, c’est mon bébé… c’est ma vie », a déclaré une Clara Catron choquée, mais soulagée et pleine de reconnaissance envers le héros. « Si elle était morte, je n’aurais pas voulu continuer à vivre », a-t-elle poursuivi.

Elle a ajouté que son amie à 4 pattes l'avait sauvée à plusieurs reprises, notamment les 2 fois où des personnes avaient tenté de s'introduire dans sa fourgonnette ; les aboiements de Rosie les en avaient alors dissuadés.



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Le bureau de la maire Karen Bass a réagi à cet incident via un communiqué, assurant qu'il fera l'objet d'une « enquête approfondie » et que « la Ville prend très au sérieux les accusations de maltraitance animale. »

Enfin, une cagnotte solidaire a été créée sur la plateforme GoFundMe pour soutenir Clara Catron et sa chienne.