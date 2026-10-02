Cette chienne délaissée par ses maîtres attendait près d’un tas d’ordures quand une voisine l’a remarquée

Alors qu’elle vaquait à ses occupations, le 25 août dernier, une habitante d’un quartier texan a repéré une petite chienne blanche faisant les cent pas près d’un tas de déchets, devant une maison que ses propriétaires avaient quittée récemment. Seule et négligée, la chienne, baptisée Treasure par ses sauveurs, attendait qu’on la remarque. Grâce à cette bonne samaritaine et à Paula de l’association Tzu Zoo Rescue, la chienne d’environ un an qui souffrait d’une dermatite due aux puces peut enfin reprendre du poil de la bête et bénéficie d’un nouveau départ au sein d’une famille d’accueil aimante et aux petits soins pour elle.

Treasure a été trouvée le 25 août 2026, dans un quartier situé au Texas. Abandonnée près d’un tas d’ordures et d’affaires que ses propriétaires n'avaient pas emportés en déménageant, la petite chienne patientait sagement là, espérant sans doute qu’on viendrait la rechercher. En vain… Elle faisait les cent pas, quand enfin, quelqu’un l’a remarquée.

Tzu Zoo Rescue / Facebook

Une passante a refusé de l’ignorer

Grâce à une bonne samaritaine résidant dans le quartier, la petite chienne a pu être secourue. C’est Paula, une bénévole de l’association Tzu Zoo Rescue qui est intervenue sur place afin d’aider la petite boule de poils visiblement négligée par ses anciens maîtres. « Elle s’est montrée adorable dès que je me suis approchée, mais un peu timide », racontait Paula à The Dodo .

« Nous l’avons appelée Treasure, car elle avait très certainement été traitée comme un déchet », précisait la publication Facebook de Tzu Zoo Rescue à son sujet

Elle avait été négligée et était dans un piteux état

Atteinte d’une dermatite due aux puces, Treasure avait perdu une partie de son pelage. Soignée par un vétérinaire et toilettée, la petite chienne a ensuite été accueillie chez elle par Paula. Là, l’adorable toutou pouvait enfin s’épanouir et oublier sa mésaventure.

Tzu Zoo Rescue / Facebook

« Elle se porte à merveille chez moi. Elle n’a qu’environ un an et adore son maître. Elle est un peu bouleversée quand on la laisse seule, mais c’est compréhensible vu son passé », expliquait Paula.

Tzu Zoo Rescue / Facebook

Treasure peut enfin oublier cette mésaventure

Tandis qu’elle reprend confiance peu à peu auprès de sa famille d’accueil, son pelage repousse pour dévoiler toute la beauté de cette petite chienne auparavant négligée et abandonnée.

« Ce qui n’était que des déchets pour quelqu’un d’autre deviendra un véritable trésor, et nous savons qu’elle trouvera un foyer formidable. Nous la soignons pour sa peau et elle sera stérilisée dès que son état se sera amélioré », ajoutait Tzu Zoo Rescue dans un autre post Facebook.

L’info Woopets : qu’est-ce que la dermatite due aux puces ?

Appelée dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP), cette affection cutanée chez le chien est une réaction allergique déclenchée par la salive des puces, et non par la piqûre elle-même. Pour la soigner, il faut, en premier lieu, éliminer les puces sur l’animal et dans son environnement. Une consultation vétérinaire est impérative afin de calmer l’inflammation de la peau.