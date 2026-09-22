Un policier découvre un chien volé et aspergé de Javel, puis le rince avec sa propre réserve d’eau

Une intervention policière pour un véhicule signalé volé a pris une tournure inattendue lorsqu’un agent a découvert un petit chien kidnappé à l’arrière de la voiture. Recouvert d’eau de Javel, le Chihuahua a été immédiatement secouru et réconforté par le maître-chien, avant d’être confié aux services animaliers.

L'interception d'un véhicule volé a permis de sauver un petit chien qui avait lui-même été enlevé, rapportait FOX 49 . Le pelage de l'animal avait été recouvert d'eau de Javel.

Un cambriolage avait récemment été commis à Tallahassee, en Floride (Etats-Unis). Au cours de ce dernier, un chien de petite taille, très probablement de race Chihuahua d'après une photo partagée par la police locale (City of Tallahassee Police Department) sur les réseaux sociaux, avait été volé.



City of Tallahassee Police Department / Facebook

Par la suite, les forces de l'ordre sont parvenues à intercepter une voiture qui avait fait l'objet d'un signalement pour vol. L'affaire en question est, à ce stade, distincte de celle du cambriolage.

C'est au cours de cette intervention que l'agent Edwards, maître-chien au sein de l'unité cynophile de la police de Tallahassee, a découvert le Chihuahua sur la banquette arrière du véhicule.

Une tentative d'effacer les traces ?

Le malheureux quadrupède avait été aspergé d'eau de Javel. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'une tentative d'effacer d'éventuels éléments de preuves laissés sur la fourrure du rescapé.

Le policier s'est empressé de rincer le chien avec sa propre réserve d'eau. Il l'a ensuite enveloppé dans une couverture et est resté auprès de lui pour le réconforter jusqu'à l'arrivée des agents du service animalier local, qui l'ont pris en charge.

On ignore pour le moment si les propriétaires du Chihuahua ont été retrouvés et donc s'il leur a été rendu. On ne connaît pas son état de santé non plus.

Le conseil Woopets : que faire si un chien reçoit de l’eau de Javel sur le pelage ?

En rinçant rapidement le Chihuahua avec de l’eau, l’agent Edwards a eu le bon réflexe. En cas de contact de l’eau de Javel avec le pelage, un rinçage abondant à l’eau claire permet en effet d’éliminer le produit et de limiter son action irritante sur la peau.

Il est également important d’empêcher l’animal de se lécher pendant cette opération, car l’ingestion du produit peut provoquer des troubles digestifs et une irritation des muqueuses. Si les yeux ont été exposés, ils doivent eux aussi être rincés abondamment.

Après une exposition importante, notamment si le chien présente des rougeurs, une douleur, des vomissements ou un abattement, une consultation vétérinaire rapide est nécessaire.