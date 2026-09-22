Un père plonge dans une rivière en crue après un aboiement et retrouve le chien de sa fille disparu depuis 3 jours

Après 3 jours d’angoisse, Bear a finalement été retrouvé vivant, coincé par son collier dans la végétation d’une rivière en crue. Bien qu'ayant été percuté par 2 voitures et malgré les violents orages, le Golden Retriever s’en est sorti avec seulement quelques blessures légères, grâce à l’intervention courageuse de son « grand-père ».

Un chien est rentré auprès des siens après être resté introuvable pendant 3 jours, avoir été percuté par 2 véhicules et s'être retrouvé coincé à la végétation dans une rivière en crue, rapportait CBS News le lundi 21 septembre.

Effrayé par un individu ivre et heurté par 2 véhicules

Tout avait commencé le jeudi 17 septembre. Ce jour-là, McKinley Sochacki et son mari étaient devant chez eux, près de Plainfield dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis), avec leur chien Bear quand ce dernier avait été approché par un homme fortement alcoolisé.

L'individu avait tenté d'attraper le Golden Retriever et de le caresser. L'animal avait alors pris peur et s'était enfui en courant. Dans sa fuite, il avait été heurté par une première voiture, puis une 2e, avant de disparaître près de la rivière DuPage.

La famille de Bear craignait le pire, mais ce n'était que le début de leurs angoisses. « Nous étions probablement une trentaine de personnes à le chercher la première nuit, et malgré cela, nous ne pouvions toujours pas le retrouver », raconte McKinley Sochacki à CBS News.



McKinley Sochacki / Facebook

Des pluies torrentielles compliquent les recherches

Elle et ses proches ont distribué des affiches et fait appel à un télépilote de drone thermique, sans résultat. Des pluies diluviennes sont ensuite venues aggraver la situation en mettant la rivière en crue. « Je ne l’avais jamais vue monter autant », confie la maîtresse de Bear.

Elle est restée sans nouvelles du chien jusqu'au dimanche 20 septembre et ces faibles aboiements entendus par Eric Underwood, le père de McKinley Sochacki. Ils semblaient provenir des marécages bordant la rivière. L'homme est allé vérifier avec son fils Trevor.

Eric Underwood n'avait aucune certitude qu'il s'agissait de Bear, mais il a tout de même plongé dans le cours d'eau débordant. Il s'est approché du quadrupède et a été soulagé de constater que c'était le compagnon de sa fille. Son collier était accroché à une branche, alors que l'eau lui arrivait jusqu'au cou et continuait de monter.

« 5 minutes de plus et il n’aurait probablement pas survécu »

« C’est une histoire incroyable, parce que 5 minutes de plus et il n’aurait probablement pas survécu », dit McKinley Sochacki.

Bear a aussitôt été emmené chez le vétérinaire. Sa propriétaire s'attendait à ce que celui-ci constate des fractures et des blessures graves après le double accident et ces 3 jours de survie extrême, mais contre toute attente, il s'en est sorti avec de légères infections et quelques lésions cutanées dues aux tiques et aux épillets notamment.

Sur Facebook, McKinley Sochacki a qualifié son père de héros pour s'être « jeté dans la rivière sous la pluie, entièrement habillé, pour sauver Bear, simplement parce qu’il avait entendu un aboiement. Il ne savait absolument pas que Bear se trouvait là, mais il avait comme un pressentiment. »