12 chiens et 24 chats enfermés dans une caravane sont secourus après l’appel à l’aide d’une bénévole

Après avoir vécu confinés dans une caravane, 36 animaux ont enfin été pris en charge par une association venue à leur secours. Ces chiens et ces chats vont désormais pouvoir se reconstruire, avant de commencer une nouvelle vie loin de leurs terribles conditions de détention.

Quelque part dans l'Etat de l'Alabama (Etats-Unis), des dizaines de chiens et de chats ont été découverts dans une caravane où ils vivaient entassés et dans des conditions déplorables avec leur maîtresse. Cette dernière aimait ses animaux, mais elle s'était laissée dépasser par la situation, d'après The Dodo .



Alaqua Animal Refuge

« Vous êtes notre seul espoir »

Une bénévole locale avait contacté tous les refuges de la région, mais aucun n'était en mesure de les recueillir. Elle a alors envoyé un message urgent à Laurie Hood, fondatrice et présidente d'Alaqua Animal Refuge, association basée à Freeport dans l'Etat voisin de la Floride. « Vous êtes notre seul espoir », lui a-t-elle dit.

Laurie Hood a tout de suite accepté de venir en aide aux 12 chiens et 24 chats qui subissaient l'enfermement et l'étroitesse au quotidien. Les félins étaient tous confinés dans les toilettes.

La fondatrice d'Alaqua Animal Refuge et son équipe ont donc quitté la Floride tôt le matin pour prendre la direction de l'Alabama. Pendant le long trajet, Laurie Hood et les bénévoles n'avaient aucune idée de ce qui l'attendait. La première était particulièrement inquiète en pensant à l'état des animaux qu'elle était sur le point de prendre en charge.



Alaqua Animal Refuge

« Plusieurs mois avant qu’ils soient prêts à être adoptés »

Toutefois, à leur arrivée, elles ont été agréablement surprises par l'attitude de ces derniers, en particulier les chiens. Ceux-ci « ne grognaient pas et ne résistaient pas lorsqu’on leur mettait la laisse, raconte Laurie Hood. Ils avaient simplement l’air effrayés. A cet instant, nous avons compris que la mission avait pris une autre tournure : nous allions avoir l’occasion d’offrir à ces animaux une seconde chance… »



Alaqua Animal Refuge

Les animaux ont tous été examinés et commencé à recevoir les soins dont ils avaient besoin. « Ils auront également besoin de temps, de patience et de soins empreints de compassion pour commencer à se remettre émotionnellement de ce qu’ils ont vécu. Nous avançons jour après jour. Il faudra probablement plusieurs mois avant qu’ils soient prêts à être adoptés », indique la présidente d'Alaqua Animal Refuge.

Les chats et les chiens secourus découvrent tant de choses dont ils avaient été privés : la liberté, la sécurité ou encore la sensation de l'herbe sous leurs pattes.



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