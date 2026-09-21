Cette chienne abandonnée devant un refuge est adoptée par la famille qui l’accueillait temporairement

Snow White avait été attachée devant un refuge de Louisiane, le DeRidder Animal Pound, quand elle a été trouvée par les bénévoles. Trempée, couverte de puces, elle a alors été prise en charge par l’association Seventh Heaven Rescue, car le refuge qui l’avait trouvée était plein. Grâce à ses sauveurs, elle a pu retrouver sa confiance en elle et a su gagner le cœur de sa famille d’accueil qui a décidé de ne plus jamais la laisser partir.

C’est en novembre 2026 qu’un bénévole de DeRidder Animal Pound a découvert une chienne blanche attachée devant l’entrée du refuge, juste devant un panneau indiquant : « Ne pas déposer d’animaux à la porte ». Nul ne savait depuis combien de temps la chienne de type Pitbull se trouvait là. Face à un manque de places entre ses murs, le refuge a contacté l’association new-yorkaise Seventh Heaven Rescue qui a aussitôt décidé de lui rendre visite. Baptisée Swow White, la chienne qui avait été trouvée trempée et couverte de puces a conquis les bénévoles venus la voir, si bien qu’ils n’ont pas hésité à la prendre en charge. « Lorsque Snow White est arrivée chez nous, elle était très sale, couverte de puces, trempée, et elle avait été stérilisée la veille », confiait Jana Reiss, présidente et cofondatrice de l’association au média The Dodo. Elle n’était pas en sous-poids, mais elle n’était « absolument pas en état de se remettre de son opération là où elle se trouvait ».

Seventh Heaven Rescue / Facebook

En sécurité, elle a très vite retrouvé confiance en elle

Placée en famille d’accueil en Louisiane, Snow White a très vite révélé un tempérament doux et affectueux. « Sur le plan émotionnel, elle s’est montrée étonnamment ouverte », expliquait Jana Reiss. « Dès qu’elle a compris qu’elle était en sécurité, elle a commencé à prendre ses marques et à nous montrer qui elle était vraiment. » Cherchant la présence des humains, elle prenait confiance en elle peu à peu. « On a compris qu’elle adorait les câlins parce qu’elle le montrait très clairement », racontait Jana Reiss avant d’ajouter que la chienne adorait jouer au tir à la corde ou se lier d’amitié avec ses congénères canins.

Seventh Heaven Rescue / Facebook

En février, Snow White rejoignait une seconde famille d’accueil. Vivant à New York, celle-ci devait la garder jusqu’à l’adoption définitive de la chienne, mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Consciente que son apparence de chienne croisée Pitbull risquait de compliquer les choses pour lui trouver une famille, le refuge ne baissait cependant pas les bras. « Les chiens comme elle sont souvent ignorés avant même que les gens aient eu l’occasion de les connaître », regrettait Jana Reiss.

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Ils sont tombés amoureux d’elle

Mais contre toute attente, la situation a évolué d’une manière inespérée. Sa famille de New York, tombée irrémédiablement sous le charme de Snow White, a compris qu’elle ne voulait pas se séparer d’elle. « Nous nous sommes accrochés l’un à l’autre pour trouver la force de la confier à une autre famille », racontait Ronna Neal. Finalement, son mari et elle « n’avaient pas eu le cœur de la laisser partir ».

Seventh Heaven Rescue / Facebook

« Elle était tellement bien chez nous et nous connaissions ses petites manies… Nous avions le sentiment qu’un nouveau déménagement lui aurait fait du mal. Elle nous faisait confiance » confiait encore la famille qui ne pouvait se résoudre à la laisser partir et a finalement décidé d’adopter la chienne au pelage blanc, lui offrant enfin le foyer définitif qu’elle méritait depuis toujours.

Jana Reiss se réjouissait de cette fin heureuse, « car elle adore vraiment sa vie actuelle. »

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« Ils sont tombés éperdument amoureux d’elle », concluait-elle.