Un passant sauve une chienne de la noyade, puis un autre donne l’alerte pour qu’elle reçoive des soins

La chienne, Pretzel, a été retrouvée à Cleveland (Texas, États-Unis) dans un état de santé très préoccupant avant d’être prise en charge par une association du secteur qui a déployé tous les moyens nécessaires pour la soutenir sur le chemin de sa guérison. Les sauveteurs se disent aujourd’hui fiers de cette boule de poils qui a surmonté de multiples problèmes de santé, notamment au niveau d’une patte qui doit être opérée.

« Son avenir est très prometteur », ces mots résonnent avec beaucoup de fierté et d’espoir dans la bouche des sauveteurs et bénévoles de This Is Houston Rescue (TIH), qui ont œuvré des semaines durant pour faire revenir la vitalité dans le regard de la chienne. Son histoire, depuis son sauvetage au bord de l’étang, a été un long chemin de croix.

« Restée seule depuis un certain temps »

La chienne a été retrouvée dans l’étang, au bord de la noyade, et un passant a décidé de l’extraire pour la déposer sur le bord. Pretzel est ensuite restée à cet endroit, on ignore combien de temps, avant de recevoir l’aide précieuse d’un autre passant qui a signalé sa présence à TIH. « La vie n’a pas été gentille avec elle », souligne Karlin Medlin, coordinatrice de la structure.

Un protocole d’urgence

La guérison de Pretzel s’annonçait longue lorsqu’elle a été admise la clinique d’urgence. Touchée par plusieurs blessures graves et infectées, la chienne était aussi en état de dénutrition qui imposait une réalimentation graduelle et suivie.

Alors que la douleur était présente et l’environnement anxiogène, Pretzel a tenu le cap, confiante envers l’équipe qui s’est occupée d’elle. Karlin Medlin confie à The Dodo : « Elle était évidemment sous le choc et très faible, mais elle acceptait complètement l’aide apportée ».

« Nous travaillerons dur pour sa guérison »

Si la réalimentation de Pretzel se déroule correctement, sa blessure à la patte a été identifiée comme incurable. Une chirurgie d’amputation devra sans doute être programmée dans un futur proche, ce qui, assurent les vétérinaires, permettra à la chienne de se sentir mieux dans son corps et sa mobilité.

Si la phase de rémission de Pretzel n’est pas encore terminée, l’équipe promet que lorsque le moment sera venu, la famille idéale sera trouvée pour la chienne. Karlin Medlin ajoute : « Nous lui trouverons la meilleure maison pour qu’elle puisse vivre sa meilleure vie ».