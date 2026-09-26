Un garçon de 6 ans refuse de laisser un chien à la station-service, ses parents lui offrent un foyer

Alors que la famille Luckey rentrait chez elle, à Atlanta, depuis la Floride, elle a fait une halte sur une station-service située à Columbus en Géorgie (États-Unis). C’est là que Rollins, Alexandra et leur fils Reese ont croisé la route d’un Pitbull abandonné et négligé par son maître. Face à la détresse du toutou, la famille n’a pas pu rester de marbre, surtout pas l’enfant âgé de 6 ans, en larmes, qui a refusé de le laisser à son triste sort. Après s’être assuré que le propriétaire ne s’en occupait pas, les Luckey ont offert au chien un nouveau nom, Clark, et un foyer rempli d’amour.

Après un séjour en Floride, les Luckey rentraient tranquillement chez eux, à Atlanta, lorsqu’ils ont décidé de faire une pause dans une station-service située à Columbus, en Géorgie. Mais au moment de faire cette halte, ils étaient loin d’imaginer y faire une rencontre qui allait tout changer.

@owlbunting / Instagram

« On ne peut pas simplement laisser cet animal ici. »

Devant la station-service, un chien de race Pitbull se prélassait sur le sol, et a attiré l’attention d’Alexandra, Rollins et Reese, leur fils de 6 ans. Venus là simplement pour faire une courte pause et acheter quelques couches pour leur bébé, ils ont malgré tout été intrigués par la présence de l’animal, si bien qu’il se sont renseignés : « les gens à l’intérieur nous ont dit : “Oui, il est là depuis une éternité. On ne sait pas à qui il appartient” », expliquait Alexandra à The Dodo .

Le chien était si affectueux qu’ils étaient surpris qu’il puisse n’appartenir à personne. Il avait l’être du chien de compagnie parfait. « Il est venu directement vers nous et s’est montré très amical », déclarait-elle encore. Quant à Reese, il est littéralement tombé sous le charme du chien et ne comprenait pas que quelqu’un ait pu l’abandonner. Bouleversé, il a fondu en larmes… « Notre fils est un très gentil garçon. Il sait distinguer le bien du mal, et pas seulement ça, il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais », racontait Rollins, le papa, à The Dodo. « Il nous a dit : “On ne peut pas simplement laisser cet animal ici.” »

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« On le prend, tout simplement. »

Touché par la situation du chien, par son attitude affectueuse et par les larmes de Reese, le couple a pris la seule décision possible : celle de ne pas l’abandonner à son triste sort. Mais ils devaient d’abord s’assurer de pouvoir le garder : emmener un chien rencontré au hasard était un peu fou. « J’adore les chiens, alors je me suis dit : “On le prend, tout simplement” », expliquait Alexandra. Pourtant, ils n’ont pas hésité, sous le regard incrédule de Reese, ravi de ce dénouement. « Il était tellement excité », confiait la maman.

À leur arrivée chez eux, le couple a diffusé une photo du chien sur les réseaux sociaux, sur une page Facebook consacrée aux disparitions d’animaux. C’est là qu’ils ont appris par un membre de la communauté que le propriétaire du chien ne s’en occupait plus correctement depuis longtemps. Pour les Luckey, l’affaire était réglée. Baptisé Clark, le Pitbull allait rester chez eux, pour le plus grand bonheur de Reese.

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« Les pitbulls ont tellement mauvaise réputation, mais ce sont vraiment les chiens les plus adorables qui soient. Si vous les traitez bien, ils vous le rendront bien. »

Dans sa nouvelle maison, Clark s’habitue à la vie qui est désormais la sienne depuis une semaine et demie. Et les Luckey confiaient que le toutou avait déjà pris certaines habitudes, comme celle de s’asseoir sur les genoux de Rollins, de couvrir la famille de coups de langue affectueux et de se blottir tout contre Reese, son meilleur ami. Il a même trouvé un frère canin, avec l’autre chien de la famille, Bunny. On peut d’ailleurs découvrir la belle rencontre de Clark et sa nouvelle famille sur leur compte Instagram @owlbunting.

« J’ai l’impression que notre famille est au complet avec lui », concluait Alexandra.