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Blessé à l’œil dans une maison surpeuplée, un chaton est recueilli à environ 7 semaines


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Mickey fait partie d'une colonie de chats en pleine expansion, installée dans une maison des environs de Banbury, dans l'Oxfordshire (Angleterre), relaie Oxford Mail. Âgé d'environ 7 semaines à son arrivée, le chaton blessé à l'œil a été recueilli par l'association Cherwell Cats Protection, qui sollicite aujourd'hui des dons pour lui et pour ses congénères.

Illustration : "Blessé à l’œil dans une maison surpeuplée, un chaton est recueilli à environ 7 semaines"
© Cherwell Cats Protection

Faute de stérilisation, les naissances se sont multipliées dans cette maison surpeuplée. La nourriture y était rare et les maladies courantes, ce qui rendait le quotidien des animaux éprouvant.

Au sein de cette colonie, les adultes dominants s'en prennent fréquemment aux plus jeunes et aux plus faibles. Mickey compte parmi ces chatons malmenés, et c'est à l'œil qu'il a été touché.

Mickey avant de se faire retirer l'œil blessé
© Cherwell Cats Protection

« Mickey est estimé à seulement 7 semaines environ à son arrivée chez nous, et son œil fait partie des pires blessures que nous ayons vues, surtout chez un chaton aussi jeune et fragile », a déclaré un porte-parole de Cherwell Cats Protection. « Les vétérinaires ont confirmé que cela avait dû être incroyablement douloureux pour le pauvre Mickey », a-t-il ajouté.

Le chaton à la robe noire a donc été opéré pour retirer l'œil abîmé. Cette intervention, doit lui offrir davantage de confort au quotidien et lui permettre, à terme, de mener une vie normale au sein d'une famille aimante.

Mickey après l'opération
© Cherwell Cats Protection

Derrière Mickey, toute une colonie

Le cas du chaton est loin d'être isolé. D'après les estimations de l'association, environ 35 autres jeunes chats se trouvent encore dans la maison et pourraient avoir besoin de soins du même ordre. Son porte-parole évalue par ailleurs à 15 ou 20 le nombre de chatons supplémentaires qu'il lui faudra recueillir.

Plus de 25 adultes attendent également d'être stérilisés et vaccinés, afin d'éviter de nouvelles naissances non souhaitées et de freiner la circulation des maladies. Tous ces félins devront passer entre les mains de Cherwell Cats Protection avant d'être, un jour, proposés à l'adoption.

Accueillir autant d'animaux représente pour l'association un défi autant financier qu'émotionnel. Elle sollicite donc des dons, destinés à soutenir Mickey après son opération et à soigner les autres chats de la colonie. « Nous apprécions vraiment tout don en faveur de Mickey et de sa colonie », a insisté le porte-parole.

Ceux qui ne peuvent pas participer financièrement sont encouragés à faire connaître l'appel autour d'eux, un relais que l'organisme considère comme tout aussi utile.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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