Pour sauver une chienne à la dérive, l’équipage d’un ferry ramène le tronc avec une corde (vidéo)

Sur l'Amazone, au Brésil, un arbre emporté par le courant n'a rien d'inhabituel. Celui qu'ont aperçu les passagers d'un ferry avait pourtant un occupant : un chien, agrippé au tronc, qui dérivait loin de toute berge. L'équipage s'est mobilisé pour le ramener à bord et la suite réservait une surprise...

Son sauvetage, relayé par The Dodo, s'est déroulé fin juin 2026 et a commencé par un simple coup d'œil vers l'horizon. Tandis que le bateau poursuivait sa route sur le fleuve, des personnes à bord ont distingué un grand arbre tombé, qui flottait à bonne distance. Dans cette zone bordée d'une forêt dense, personne ne s'en est d'abord étonné.

Un détail a toutefois retenu leur attention : quelque chose se tenait sur le bois. Il s'agissait d'un chien, en équilibre sur le tronc, pour qui la rive paraissait hors de portée. Isolé au milieu de l'Amazone et livré au courant, l'animal ne pouvait compter que sur ce ferry de passage pour s'en sortir.

© Fred Vital / Facebook

Une corde lancée vers l'arbre

Pendant que les passagers filmaient la scène, des membres de l'équipage ont lancé une corde vers l'arbre, dans l'espoir de le tirer jusqu'au bateau puis de récupérer son occupant en lieu sûr.

Les images montrent le chien qui tient tant bien que mal sur le tronc. Au cours de l'opération, la panique semble l'avoir gagné, tandis que les voyageurs, à distance, l'encourageaient de la voix.

La manœuvre a fini par porter ses fruits : le tronc a été suffisamment rapproché pour que l'animal soit hissé sur le pont. Les voyageurs ont alors laissé éclater leur soulagement en l'applaudissant. Visiblement épuisé, le rescapé s'est allongé pour reprendre des forces.

© Fred Vital / Facebook

« Elle a déjà pris ses médicaments »

C'est Patrick Nascimento, membre de l'équipage, qui a finalement sorti l'animal de l'eau. Et surprise : le chien était en réalité une chienne ! Elle a depuis reçu un nom, Yara.

Ses nouvelles sont rassurantes. Yara va bien, assure son sauveteur. « Elle a déjà pris ses médicaments et est suivie par le vétérinaire », précise Patrick Nascimento. Mieux encore : dans la continuité de son sauvetage, la chienne a été adoptée par une femme décrite comme très à l'écoute !

Comment Yara s'est-elle retrouvée perchée sur cet arbre flottant, au milieu du fleuve ? Nul ne le sait. Ce qui ne fait guère de doute, en revanche, c'est que sa rencontre avec le ferry lui a, selon toute vraisemblance, sauvé la vie. Passagers et équipage, eux, ne sont pas près d'oublier cette traversée sur l'Amazone.