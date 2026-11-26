Après avoir été sauvés de conditions de vie indignes, 60 animaux dont de nombreux chiens et chats ont été transférés dans un centre spécialisé où ils bénéficient enfin de soins vétérinaires, de nourriture et d'un abri. Une nouvelle vie se dessine pour ces rescapés, même si leur sort définitif dépend encore d'une décision de justice.

Munies d'un mandat, les autorités sont intervenues dans une propriété de Branford, dans le nord de la Floride (Etats-Unis), d'où 60 animaux ont été retirés, parmi lesquels 28 chiens et 14 chats, rapportait WZTV. L'association Animal Rescue Corps (ARC), intervenue le 9 novembre 2026, décrit des cages sales et des animaux privés du nécessaire. Les rescapés reçoivent désormais des soins, en attendant que la justice tranche sur leur garde.

L'association sollicitée par les forces de l'ordre

Baptisée Operation Cage Breaker, l'intervention ayant mobilisé l'équipe d'Animal Rescue Corps (ARC) a été menée suite à la sollicitation du bureau du shérif du comté de Lafayette, qui avait besoin qu'on lui prête main-forte sur le terrain.

Aux côtés des 28 chiens et des 14 chats vivaient aussi des chèvres, des moutons et des tortues.

© Animal Rescue Corps

Des nuées de moucherons tourbillonnaient autour des animaux lorsque les sauveteurs les ont trouvés. Certains étaient exposés aux intempéries, dans des enclos improvisés en plein air, tandis que d'autres vivaient dans des cages exiguës et très sales.

Ils manquaient de l'essentiel

Tim Woodward, directeur exécutif d'ARC, a résumé la situation : ces animaux manquaient de l'essentiel, qu'il s'agisse d'eau fraîche, d'une nourriture adaptée ou de conditions de vie saines.

© Animal Rescue Corps

Beaucoup étaient mal en point. D'après l'association, ils souffraient d'infections aux yeux et de maladies de peau, avaient énormément maigri et étaient infestés de parasites. Les examens vétérinaires ont ensuite allongé la liste, révélant des vers du cœur, des vers intestinaux, de graves problèmes dentaires, ainsi que des puces et des tiques.

© Animal Rescue Corps

Les animaux emmenés au Tennessee

Les 60 rescapés ont pris la route du centre de sauvetage d'ARC, installé aux abords de Nashville dans le Tennessee. Là-bas, ils sont examinés par des vétérinaires, soignés et vaccinés, tout en étant nourris et hébergés à l'abri.

© Animal Rescue Corps

Pour veiller sur eux pendant cette période, l'association travaille avec Alaqua Animal Refuge, son partenaire pour le placement des animaux de ferme. Leur avenir n'est pas encore fixé : une procédure judiciaire est en cours, et c'est elle qui déterminera à qui reviendra leur garde légale.