Recroquevillée au fond de son box, cette chienne refuse même les friandises qu’on lui tend

En seulement 3 semaines, Shortcake a laissé derrière elle la peur qui la paralysait au refuge et l'empêchait même de savourer les friandises proposées par ses bienfaiteurs, pour devenir une chienne joyeuse et pleine de vie. Une métamorphose rendue possible grâce à la patience des bénévoles, qui lui a finalement permis de trouver une famille aimante.

On ignore quasiment tout du passé de Shortcake, mais à en juger par la posture qu'elle avait, il est clair que sa vie n'était pas des plus joyeuses. Depuis son arrivée au refuge, cette chienne semblait terrifiée et perdue. Elle passait le plus clair de son temps recroquevillée dans un coin de son box. La moindre approche ou tentative d'interaction suscitait en elle une véritable terreur. Elle n'avait confiance en personne.

Tout lui faisait peur : les humains, les autres chiens, son environnement… Les aboiements continus de ses congénères ne contribuaient assurément pas à l'apaiser.

Même les friandises que lui proposaient les bénévoles ne suffisaient pas à adoucir son quotidien. D'ailleurs, elle les refusait systématiquement, se contentant de les renifler.



thetreatwitch / Instagram

Un contraste saisissant

Fort heureusement, le temps a fait son travail, tout comme la patience et la détermination des membres du personnel du refuge. Shortcake a opéré une véritable métamorphose dont on peut se rendre compte dans une vidéo postée sur le compte Instagram « @thetreatwitch » et relayée par DogTime .

On y voit d'abord la chienne terrifiée décrite plus haut, puis celle devenue nettement plus détendue et confiante, acceptant volontiers les friandises, remuant joyeusement la queue et participant aux séances de jeu avec un enthousiasme sans limite. Des images filmées à seulement 3 semaines d'intervalles et offrant un contraste saisissant.

Shortcake a quitté le refuge !

La transformation de Shortcake n'est pas la seule bonne nouvelle la concernant. Dans une mise à jour de la publication Instagram, @thetreatwitch a, en effet, annoncé que la chienne a été adoptée par une famille aimante.

Désormais, Shortcake peut tourner la page et découvrir un quotidien à la hauteur de ses progrès et de sa douceur. Son nouveau foyer lui offre l’occasion de poursuivre ce chemin à son propre rythme, entourée de personnes prêtes à lui accorder toute l’attention dont elle a besoin.