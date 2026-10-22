Des policiers posent en uniforme avec les 3 chiots qu’ils ont adoptés après une enquête pour négligence

Wade, Oni, Roman et Keira, 4 chiots pris en charge au cours d'une enquête pour négligence animale menée par la police de Watertown, dans l'État de New York, ont fait parler d'eux sur les réseaux sociaux du service. 3 d'entre eux ont eu une belle surprise...

Sur l'enquête elle-même, le Watertown Police Department (WPD) n'a rien dévoilé : ni ce que les agents ont constaté, ni l'état dans lequel se trouvaient les jeunes chiens au moment de leur prise en charge. Le service a en revanche rappelé le sens qu'il donne à sa mission : défendre celles et ceux qui n'en ont pas les moyens, une règle qui, parfois, concerne aussi nos compagnons à 4 pattes.

Comme le relaie People, Wade, Oni et Roman ont trouvé un foyer durable auprès de certains officiers du service. Quant à Keira, la 4e petite rescapée du même dossier, elle a rejoint une autre famille, où elle s'épanouit, assure la police.

Des portraits en uniforme pour annoncer la nouvelle

Pour partager la nouvelle, le WPD a publié une série de photos sur Facebook, où l'on découvre les 3 adoptés dans les bras de leurs nouveaux humains préférés, en tenue de service et tout sourire face à l'objectif.

Chaque chiot y porte, accrochée à son collier, une laisse d'une couleur qui lui est propre. Sur l'un des clichés, 4 policiers posent sur une pelouse, 3 d'entre eux tenant une boule de poils contre eux : l'une noire et feu, une autre brune, la troisième au pelage gris-bleu.

Keira a elle aussi eu droit à son portrait, entourée de ses adoptants. « Elle vit sa meilleure vie avec sa nouvelle famille ! », a écrit la police à son sujet.

« Une seconde chance »

« Ces affaires ne sont jamais faciles, mais grâce au travail d'équipe de nos officiers, de Jefferson County Dog Control et de notre communauté, ces chiots ont eu une seconde chance », a souligné le WPD dans sa publication.

Sous cette dernière, qui a reçu 2 800 mentions « j'aime » depuis sa mise en ligne, des internautes ont dit avoir été émus par ce dénouement heureux. « Des histoires comme celle-ci me touchent profondément. Elles me redonnent espoir en l'existence de bonnes personnes. Merci pour votre engagement et pour avoir adopté ces chiots. Les animaux ne peuvent pas parler, nous sommes leur voix », confie par exemple une utilisatrice du réseau social.

Les remerciements du service s'adressent tout particulièrement au refuge Jefferson County Dog Control, salué pour son action auprès des animaux dans le besoin. « Un grand merci à Jefferson County Dog Control pour tout ce qu'ils font pour prendre soin des animaux dans le besoin et les aider à trouver des foyers aimants », conclut le WPD.