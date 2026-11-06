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Un employé de refuge et son épouse roulent 34 heures pour conduire une chienne jusqu’à ses adoptants


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Bluebelle a passé 77 jours au refuge de Nacogdoches, au Texas (Etats-Unis). Avant d'être adoptée, la chienne risquait d'être euthanasiée ; le samedi 31 octobre 2026, elle a finalement rejoint son nouveau foyer chez Janette et Jeff Grant, à Walla Walla dans l'État de Washington, à plus de 3 200 kilomètres de là, rapportait KLTV.

Illustration : "Un employé de refuge et son épouse roulent 34 heures pour conduire une chienne jusqu’à ses adoptants"
© KLTV

Bluebelle avait été remise au Nacogdoches Animal Shelter après avoir vécu dans un foyer marqué par des violences domestiques. Elle y est ensuite restée plus de 70 jours, une durée que peu de pensionnaires atteignent, selon Zachary Smith, qui y travaille. « Nous manquons de place, donc cela peut varier. La plupart des chiens ne restent pas 77 jours chez nous », explique-t-il.

« Elle est tout ce que je pouvais espérer »

Au refuge, la chienne vivait au quotidien dans le bureau de l'équipe, et Smith assure qu'elle a été une joie pour tous ceux qui y travaillent.

Bluebelle allongée sur le canapé
© KLTV

Loin du Texas, Janette et Jeff Grant ne cherchaient pas vraiment de chien, le couple ayant perdu le sien quelques années plus tôt. Pourtant, en découvrant la photo de Bluebelle, Janette a eu le sentiment que ce pouvait être la bonne, et elle a su aussitôt qu'il fallait la faire venir dans l'État de Washington. « Elle est tout ce que je pouvais espérer », confie-t-elle.

Interrogée sur l'idée d'adopter un animal venu du Texas, Janette Grant admet qu'elle n'aurait jamais commencé ses recherches par cet État, et elle résume l'aventure comme un vrai voyage.

« Un voyage spécial pour une chienne spéciale »

Restait à franchir la distance. Grâce à des associations locales et à un travail d'équipe, le transfert s'est organisé, et ce sont Smith et son épouse eux-mêmes qui ont pris le volant pour 34 heures de route. « Ce sera un voyage spécial pour une chienne spéciale », glissait-il avant de se mettre en chemin.

Depuis qu'il travaille au refuge, Smith n'avait jamais assisté à une adoption de ce genre, et il le dit sans détour : c'était une première.

Bluebell couchée à l'extérieur
© KLTV

Randonnées en montagne au programme

À Walla Walla, sa nouvelle maîtresse a déjà des projets pour elle : des randonnées en montagne, et d'abord l'achat d'un manteau d'hiver, le temps que Bluebelle s'adapte.

Bluebelle auprès de ses adoptants
© KLTV

L'aventure a aussi rapproché les Grant de l'équipe texane. Janette raconte avoir dit à Zach qu'ils formaient désormais officiellement une famille, lui devenant oncle Zach et son épouse tante Monica. « J'ai l'impression que nous avons trouvé des amis en plus d'un chien formidable », résume-t-elle.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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