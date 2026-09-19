Un chien surgit sur le tarmac d’un aéroport et les agents le poursuivent à pied et en voiturette (vidéo)

Un chien s’est retrouvé dans une situation pour le moins périlleuse après s’être introduit sur le tarmac d'un aéroport. Après une course-poursuite mouvementée, les agents sont finalement parvenus à le mettre en sécurité et il est désormais pris en charge par le refuge local dans l’espoir de retrouver sa famille.

Une scène surréaliste a eu lieu le vendredi 11 septembre 2026 à l'aéroport de Naples, non pas au pied du Vésuve en Italie, mais à 200 kilomètres à l'ouest de Miami en Floride (Etats-Unis). Son protagoniste était un chien, probablement errant, ayant contraint des employés à se démener pour le rattraper à temps et le mettre en sécurité alors qu'il courait dangereusement près des avions, rapportait Gulf Coast News .

Une vidéo devenue virale montrait une dizaine d'agents courant et conduisant derrière le chien en question, qui venait de surgir sur le tarmac. Ils tentaient désespérément de se saisir de l'animal alors qu'il se faufilait entre les aéronefs que l'on préparait au décollage et les différents véhicules de service.

La poursuite s'est faite à pied, mais aussi au volant de voiturettes. Il fallait le rattraper au plus vite, car l'environnement dans lequel il évoluait en toute liberté comportait bon nombre de risques.

La mobilisation des employés a fini par porter ses fruits. Le chien a été rattrapé à l'aide d'une perche de capture et placé en sécurité. Le dénouement a été annoncé sur la page Facebook de l'aéroport de Naples.

« Il nous en a vraiment fait voir de toutes les couleurs »

« Nous avons eu un visiteur à l’aéroport cette semaine… Et laissez-nous vous dire une chose : ce petit chien errant nous en a vraiment fait voir de toutes les couleurs ! Il y a eu une course-poursuite. Il a fallu élaborer des stratégies », peut-on lire dans cette publication.



Naples Airport / Facebook

« Après sa petite aventure à l’aéroport, notre ami à 4 pattes a finalement été capturé sain et sauf. Il est désormais pris en charge, tandis que nous essayons de retrouver son propriétaire », poursuit l'auteur du post.

Le chien a été placé au refuge du service animalier local, celui du comté de Collier (Collier County Domestic Animal Services) en l'occurrence. Si son éventuel propriétaire n'est pas retrouvé, le personnel s'emploiera à lui trouver une famille aimante.

Le conseil Woopets : pourquoi faut-il mettre rapidement un chien à l’abri lorsqu’il se retrouve sur un tarmac ?

Un chien qui s’aventure sur le tarmac d’un aéroport est exposé à de nombreux dangers : circulation de véhicules, avions en mouvement, bruits soudains ou encore zones difficiles à repérer pour un animal paniqué. Pris par la peur, il peut également adopter des comportements imprévisibles et se mettre lui-même davantage en danger.

La situation peut aussi présenter un risque pour les personnes présentes sur la plateforme. Une course-poursuite peut notamment détourner l’attention des agents ou provoquer des manœuvres d’urgence autour d’un animal qui change brusquement de direction. La priorité est donc de sécuriser rapidement la zone et, idéalement, de confier la capture à des personnes formées.

Une fois l’animal mis à l’abri, un refuge ou un service animalier peut vérifier son identification, évaluer son état et entreprendre les démarches nécessaires pour retrouver sa famille. Le cas échéant, il peut être proposé à l'adoption.