Arrêté 3 fois par la police pour des photos : ce Saint-Bernard voyage en side-car avec son maître de 78 ans (vidéo)

Louis, un Saint-Bernard de 8 ans, et Alan Valkeith, son maître de 78 ans, ne se quittent plus depuis l'adoption du chien il y a 6 ans. À March, dans le Cambridgeshire (Angleterre), ce duo sillonne les routes depuis des années à bord d'une moto équipée d'un side-car. Et leurs balades ne passent jamais inaperçues…

C'est bien connu : sur la route, un side-car attire déjà les regards. Alors quand la nacelle abrite un grand toutou brun et blanc, harnais rouge sur le dos, les têtes se tournent forcément ! Leur histoire, relayée par la BBC, commence sur une Honda GL1500 Gold Wing : passionné de moto, Alan Valkeith y a fait monter une nacelle latérale pour que Louis l'accompagne dans chacune de ses virées.

Un duo qui fait s'arrêter les voitures

Les réactions ne se font pas attendre dès que la moto bleue apparaît, comme le septuagénaire l'a confié à la BBC :

« Les gens sourient dès qu'ils nous voient. Il nous est même arrivé que des automobilistes nous dépassent, s'arrêtent et descendent de voiture juste pour prendre des photos »

Les forces de l'ordre n'échappent pas à cette curiosité teintée d'admiration. « La police m'a arrêté 3 fois pour prendre des photos, ce qui m'a paru drôle sur le moment », s'amuse le motard. Un contrôle à moto pour une simple photo, voilà qui n'arrive pas tous les jours !

© Alan Valkeith

D'une rue de Liverpool à la nacelle du side-car

Il y a 6 ans, Louis venait d'être découvert abandonné dans une rue de Liverpool lorsqu'Alan l'a adopté. Depuis, le Saint-Bernard et son maître ne se séparent plus et partagent un tout autre quotidien.

Les balades en side-car en font désormais partie, et la boule de poils semble les attendre avec impatience. « Dès que je sors son harnais, il tire dessus, ce qu'il ne fait pas d'habitude, mais il est tout excité parce qu'il sait qu'il va dans le side-car », raconte son maître.

Louis n'est d'ailleurs pas le premier à occuper la nacelle. Alan Valkeith a en effet eu 3 autres Saint-Bernards, qui ont tous voyagé à ses côtés de la même manière, tout simplement parce qu'il n'aime pas les laisser seuls à la maison.

Des périples plus longs en préparation

Le septuagénaire ne compte pas en rester là. Il construit actuellement une mini-caravane dans laquelle Louis pourra se reposer et dormir confortablement.

© Alan Valkeith

Dès qu'elle sera prête, le binôme prendra la route pour des périples plus longs, avec une première destination déjà fixée : Ferry Meadows, à Peterborough. Une chose est sûre : le duo n'a pas fini de rouler ensemble !