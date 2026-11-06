Une chienne enfermée dans un carton aboie dans la nuit, poussant un agent à changer d'itinéraire

Tard dans la nuit, à Willow Springs, dans l'Illinois (États-Unis), un agent du contrôle animalier parti répondre à un appel a entendu de petits aboiements qui l'ont fait changer de direction. Ils provenaient de l'entrée d'un parc boisé, où un carton de bière jeté là semblait bouger. Ce que le faisceau de sa lampe a révélé à l'intérieur allait donner à cette intervention de routine une tout autre tournure…

Son histoire, relayée par The Dodo, débute par un bruit dans l'obscurité. En suivant les jappements, l'agent du Cook County Department of Animal and Rabies Control est tombé sur un emballage de Bud Light abandonné qui paraissait remuer.

Un carton qui s'agite tout seul, en pleine nuit ? Lorsqu'il l'a éclairé, un petit museau brun dépassait de l'ouverture.

Une petite chienne se trouvait enfermée, tremblante et aboyant sans cesse. D'abord sur la défensive, elle semblait encore secouée d'avoir été abandonnée de la sorte, dans un espace aussi étroit.

L'endroit n'avait rien de rassurant pour cette pauvre boule de poils. « [C'était] dans les bois, près d'une route très sombre, là où chassent les coyotes », a écrit The Abandoned of Cook County sur Facebook. L'agent a refusé de l'abandonner seule dans un lieu aussi dangereux.

© The Abandoned of Cook County

« Suzie était couverte de puces »

Il a vite récupéré la chienne, qui a ensuite été prénommée Suzie, et l'a conduite à la South Suburban Humane Society (SSHS). L'examen complet pratiqué au refuge a réservé une découverte peu réjouissante à l'équipe : bien qu'elle portât un collier antipuces, la petite rescapée était envahie de parasites.

« Suzie était couverte de puces », a confié un représentant du refuge. Cette infestation lui valait des problèmes de peau et une perte de poils.

Mais la boule de poils a rapidement trouvé un peu de répit. Ses bienfaiteurs lui ont offert un bain apaisant avant de la peigner avec patience. Après avoir dormi toute une nuit dans son nouveau box, elle a connu une journée encore meilleure le lendemain.

© The Abandoned of Cook County

Un nouveau départ en famille d'accueil

Près d'une semaine après son sauvetage, Suzie restait un peu craintive. Ses soignants étaient d'autant plus décidés à la couvrir d'attention qu'ils avaient pris la mesure de son âge. « Nous estimons que cette belle demoiselle a environ 8 ans ! », a souligné l'équipe de SSHS. « Elle a peur, mais elle va bien, et nous avons hâte de voir sa transformation ! »

Quelques jours de soins plus tard, la chienne allait suffisamment bien pour rejoindre une famille d'accueil, où elle se repose et reprend des forces pour le moment.

Pourquoi a-t-elle été déposée la nuit dans ce bois, enfermée dans un carton ? Chez SSHS, personne ne le sait. L'équipe espère en revanche voir bientôt Suzie adoptée pour de bon par un foyer où elle pourra profiter de chaque journée.