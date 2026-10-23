La SPA d'Yvré-l'Évêque (72) cherche un foyer sans autre animal pour Tanya, une chienne victime de coups

Après avoir connu plusieurs propriétaires et la violence, le parcours de Tanya n'a rien eu d'un long fleuve tranquille... Pourtant, c'est encore vers les humains qu'elle se tourne. À la SPA d'Yvré-l'Évêque, près du Mans (Sarthe), cette gentille chienne continue en effet d'attendre une famille qui saura enfin l'aimer.

Parfois, un refuge peut être le premier endroit où un animal se pose vraiment... Tanya, elle, se trouve pour l'heure à la SPA d'Yvré-l'Évêque, non loin du Mans, dans la Sarthe, où elle attend une famille, comme le rapporte actu.fr. Avant d'y poser ses pattes, cette pauvre chienne a connu au moins 5 propriétaires, et avec eux des abandons, mais aussi des coups...

Des coups, puis un portail

Le refuge qui a pris en charge la boule de poils résume ainsi son passé : « Jusqu’à être jetée par-dessus un portail par un homme qui, exaspéré par son comportement, la frappait régulièrement… » Des mots qui révèlent donc une réalité bien sombre pour Tanya : son ancien maître était un homme incapable de maîtriser son agacement qui n'hésitait pas à lever régulièrement la main sur elle.

© SPA d'Yvré-l'Évêque

D'où vient ce comportement ? La SPA avance une hypothèse, sans certitude : « On lui a probablement appris à se battre dès son plus jeune âge. »

En revanche, le refuge est formel sur un point : aujourd'hui, Tanya ne tolère aucun autre animal. Elle devra donc être le seul compagnon à 4 pattes du foyer qui l'accueillera.

Toujours en quête de caresses

On pourrait imaginer qu'une chienne aussi malmenée se tienne à distance des inconnus. Avec les humains, Tanya est pourtant décrite comme une vraie crème. « Elle cherche encore les caresses, la douceur et cette main qui ne fait pas mal. », souligne la SPA. Son besoin de tendresse semble donc intact, à en croire le refuge.

© SPA d'Yvré-l'Évêque

Ses anges gardiens du refuge ne cherchent pas n'importe quel foyer pour leur protégée. Il lui faut des personnes responsables, capables de comprendre son histoire et de lui offrir un cadre sécurisé, dans lequel elle sera l'unique animal.

Si Tanya au moins en sécurité aujourd'hui, il ne manque plus qu'une famille aimante et stable, celle qu'elle n'a jamais connue jusqu'ici. On ne peut que lui souhaiter de la trouver rapidement !