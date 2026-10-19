Ce porcelet promis à l’abattage partage désormais ses repas, ses jeux et son sommeil avec une jeune chienne

Élevé dans une cage exiguë en vue d'être abattu et mangé, un porcelet appelé Peanut a été recueilli par la famille de Keeva, un chiot femelle de race Bouledogue Français. Entre le cochonnet et la jeune chienne, l'entente a été immédiate : bien qu'appartenant à des espèces différentes, les 2 animaux partagent désormais leurs repas, leur sommeil et leurs jeux.

Les rapprochements entre animaux qui, a priori, n'ont pas grand chose en commun donnent toujours lieu à des récits fascinants et, par moments, émouvants. Bien souvent, les protagonistes ont eu un passé douloureux, et les épreuves qu'ils ont traversées contribuent à renforcer les liens qu'ils cherchent à tisser avec d'autres individus.

Cette amitié entre une jeune chienne et un petit cochon, relayée par Iheartdogs, met en scène Keeva, une Bouledogue Français encore toute jeune, et Peanut, un porcelet secouru que le média présente comme son meilleur ami. Le site, qui dit affectionner les liens noués par les chiens avec d'autres espèces, décrit le cochonnet comme tout aussi mignon que sa compagne à 4 pattes.

Un début de vie extrêmement difficile

Avant de croiser la route de la chienne, Peanut vivait enfermé dans une minuscule cage, une existence qualifiée de déprimante par le média. Le porcelet y était élevé dans un seul but : être abattu, puis mangé. C'est de cette cage et de cette situation horrible qu'il a été sorti, avant que la famille de Keeva ne lui ouvre les portes de sa maison.

Lorsque la Bouledogue Français et le cochonnet se sont retrouvés face à face pour la première fois, ils sont immédiatement devenus amis. Depuis, les 2 amis partagent presque tout : ils prennent leurs repas ensemble, dorment ensemble et jouent ensemble, une entente que le média décrit comme l'une des plus belles qu'il ait vues entre 2 animaux, appartenant à des espèces distinctes qui plus est.

Une amitié devenue source d'inspiration pour la famille

L'histoire ne s'est pas arrêtée à ce duo. La famille de Peanut a entrepris de créer un sanctuaire pour cochons, destiné à secourir des porcs placés dans de mauvaises situations. Ceux qui souhaitent soutenir ce travail de sauvetage peuvent envoyer un don via la page GoFundMe indiquée par le média.

Des images de Keeva et Peanut sont régulièrement publiées sur le compte Instagram « kookieandkipper_minipigs » qui rassemble plus de 113 000 followers. Voici l'une de ces publications :