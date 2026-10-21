« T'es parti aussi mon Lazare » : Christophe Dechavanne dit adieu à un autre de ses chiens

Mardi, Christophe Dechavanne a posté sur Instagram une vidéo et quelques mots destinés à Lazare, son compagnon à 4 pattes disparu. Dans ce message poignant, l'animateur a aussi glissé les prénoms d'Adeck et de Hello, ses autres chiens décédés en 2020 et en 2021.

Si l’ancien présentateur de « Ciel, mon mardi ! », « Coucou c’est nous ! » ou encore « La Roue de la fortune » se fait aujourd’hui plus discret sur le petit écran, ses fans peuvent toujours suivre son quotidien et découvrir ses actualités sur son compte Instagram.

« I’ll miss you »

Cette fois, c'est un deuil qu'il a partagé, comme l'a relayé Public : une séquence filmée en noir et blanc dans un cadre intimiste, où l’on voit l’animateur danser tendrement dans sa piscine avec Lazare, dont il a annoncé le décès.

En légende, il s'est adressé directement à celui qui venait de partir : « T’es parti aussi mon Lazare … Adeck..Hello… ils t’attendaient de pattes fermes sûrement… I’ll miss you », a-t-il écrit. Un message bref, émouvant et qui réunit en une ligne 3 noms, ceux de Lazare et des deux 2 congénères qui l'ont précédé, avant de se refermer sur un simple « I’ll miss you ».

Voici la publication en question :

Des adieux qui en rappellent d'autres

En juin 2020, l'animateur avait déjà perdu Adeck, un Jack Russell Terrier qui l'avait accompagné à l'antenne pendant de nombreuses années, au point de devenir une figure familière de ses émissions de jeu. À l'époque, il avait publié un hommage à son chien pour saluer ce fidèle complice, disparu à l'âge de 14 ans.

« J'espère qu'ils ont une piscine là-haut ! Salut mon poto, tu vas me manquer Adeck », avait-il alors lancé.

En août 2021, c'est sa chienne Hello qui a perdu la vie brutalement, dans un accident. Ces 2 départs rapprochés avaient énormément affecté l'homme de télévision, qui a toujours montré combien ses animaux comptaient pour lui.

Un nouveau petit protégé était ensuite venu adoucir ce manque. En septembre 2024, Christophe Dechavanne avait fait découvrir aux téléspectateurs Zoulou, son chaton au pelage tigré qui a bien grandi depuis.