Un homme a été filmé en train de faire passer un chien par-dessus la clôture du refuge municipal de New London, dans le Connecticut (États-Unis), avant de prendre la fuite. La police, qui l'accuse de cet abandon, a diffusé les images et lancé un appel à témoins, relayait FOX 61 dans un article publié le 12 octobre 2026. L'animal, lui, a été mis à l'abri.

Une scène enregistrée par les caméras

Les faits se sont produits un lundi, au New London Animal Control, le refuge municipal installé sur Chester Road. D'après la police (New London Police Department), les caméras de sécurité ont enregistré la scène peu avant 2h du matin : un homme, dont l'identité reste inconnue, a soulevé un chien par-dessus la clôture d'enceinte, haute de 1,80 mètre, l'a laissé sur la propriété et a pris la fuite.

Retrouvé caché derrière un buisson

Le chien, décrit comme effrayé, a ensuite été découvert caché derrière un buisson, dans l'enceinte de l'établissement.

© New London Police Department / Facebook

Un agent du contrôle animalier l'a amadoué pour le faire sortir de sa cachette et l'a mis en sécurité. Depuis, le chien reçoit les soins et l'attention dont il a besoin au sein du refuge.

Une image diffusée pour identifier l'homme

Pour retrouver l'homme qu'elle accuse, la police a diffusé une image extraite des vidéos de surveillance. Elle souhaite l'identifier afin de l'interroger sur les circonstances entourant ces faits, et prévient : « Abandonner un animal de cette manière peut constituer une violation des lois du Connecticut sur la cruauté envers les animaux et l'abandon. »

© New London Police Department / Facebook

Toute personne qui reconnaît l'individu, détient des informations sur le propriétaire du chien ou a remarqué une activité suspecte aux abords du refuge pendant la nuit est invitée à contacter le New London Animal Control.

Le rappel des responsables du refuge

Les responsables du refuge ont par ailleurs rappelé aux habitants qu'un animal pouvait leur être confié en passant par l'accueil de l'établissement, pendant les heures d'ouverture, et qu'une solution d'urgence restait possible par téléphone. Ils ont exhorté les personnes qui ne pouvaient plus s'occuper d'un animal à demander de l'aide plutôt que de le laisser dans une situation potentiellement dangereuse.