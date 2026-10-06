Un chien abandonné rejoint sa sauveuse grâce à des inconnus qui financent son voyage (vidéo)

Abandonné, sale et timide, un chien nommé Mort a été sauvé par l’association Boonie Babies à Saipan, dans les Îles Mariannes du Nord. En plus d’avoir reçu des soins, la boule de poils a pu compter sur la générosité de nombreux inconnus qui ont financé son voyage vers les États-Unis pour commencer une nouvelle vie chez l’une des fondatrices de l’organisation.

Les sœurs Aria et Grace Keilbach ont fondé l’association Boonie Babies, qui sauve les chiens errants de Saipan et leur offre un nouveau départ dans la vie. Récemment, un chien abandonné à son triste sort sur l’île a profondément marqué les jeunes femmes, ainsi que leur communauté.

Sale, timide et dans un état catastrophique, Mort n’aurait certainement pas survécu sans leur aide. Après son sauvetage, l’ex-va-nu-pattes a bénéficié de nombreux soins qui lui ont permis de guérir. Ses poils ont repoussé au fil du temps et il a repris du poids. En d’autres termes, Mort a commencé à reprendre goût à la vie !

@booniebabies Despite his circumstances, this dog never stopped smiling. Now, his story continues to bring joy to MILLIONS. Thank you for helping us save Mort and so many others like him. ?? #smilelikemort ? original sound - WBsongs

Le chien a été rapatrié aux États-Unis pour prendre un nouveau départ dans la vie

Dans une vidéo publiée sur TikTok et relayée par le média Pet Helpful, on peut voir la magnifique transformation du chien, qui ne cesse de sourire. On y apprend également que des inconnus se sont mobilisés financièrement pour offrir le plus grand voyage de sa vie. Grâce à leur générosité, Mort a pu quitter Saipan pour s’installer à Washington, chez sa sauveuse qui s’est constituée famille d’accueil le temps de lui trouver des adoptants.

© @booniebabies / TikTok (capture d'écran)

« J’aime les gens comme ça. Il nous en faut plus », commente un internaute. « Même au plus bas, il s’est relevé pour témoigner de son amour », souligne une dénommée Christine. « Mort, je suis tellement désolée que tu aies dû vivre ça, mais je suis si heureuse que tu aies réussi à t’en sortir et que tu puisses commencer cette nouvelle vie merveilleuse », ajoute une autre utilisatrice du réseau social.

Loin des affres de l’errance, chouchouté et en sécurité, ce joli cœur sur pattes découvre enfin ce que signifie la sérénité. « Malgré les circonstances, ce chien n’a jamais cessé de sourire », indique l’association Boonie Babies. Il nous offre aussi un magnifique témoignage de résilience !

© @booniebabies / TikTok (capture d'écran)

Le conseil de Woopets : comment rapatrier un chien errant que vous avez rencontré sur une île ?

Un séjour sur île peut parfois donner lieu à une belle rencontre avec un chien abandonné ou errant. Si vous souhaitez lui offrir une nouvelle vie en métropole, contactez une association locale qui pourra vérifier son état de santé, son identification et les conditions nécessaires à son voyage. Selon la situation, il devra être vacciné, identifié par puce électronique et disposer des documents sanitaires requis pour s’envoler vers sa nouvelle vie.

Il existe des organisations de protection animale spécialisées qui organisent le sauvetage, les soins et le transport de ces animaux depuis La Réunion, la Guadeloupe ou d’autres territoires insulaires.

Si vous n’êtes pas disposé à l’adopter, mais que vous souhaitez le sauver, ces associations peuvent également rechercher une famille d’accueil ou des adoptants. Vous pouvez alors, si vous le souhaitez, contribuer aux frais ou participer à son transfert.