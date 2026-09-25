Ce chien poursuivi sur le tarmac d’un aéroport n’a pas été réclamé, mais un couple l’a adopté

Il aura rendu fous les agents de piste de l'aéroport de Naples, en Floride (Etats-Unis), alors qu'il courait dans tous les sens sur le tarmac. Répondant désormais au nom tout trouvé de Jet, ce chien dont la course-poursuite a fait le tour des réseaux sociaux a trouvé un foyer aimant, puisqu'il s'est avéré qu'il n'avait pas de propriétaire.

Vous vous souvenez certainement de ce petit chien qui en avait fait voir de toutes les couleurs aux agents de piste d'un aéroport américain, ces derniers l'ayant poursuivi à pied et au volant de voiturettes alors qu'il courait tout près des avions stationnés. Nous vous en parlions dans un précédent article. Le quadrupède en question a non seulement un nom désormais, mais aussi une famille aimante. C'est ce que l'on apprend via la page Facebook du service animalier du comté de Collier (Collier County Domestic Animal Services).

Ledit service avait pris le chien en charge après sa découverte et sa palpitante capture réalisée le vendredi 11 septembre 2026. Ce jour-là, il s'était aventuré sur le tarmac de l'aéroport de Naples, en Floride,

Une dizaine d'agents couraient après l'animal, certains à pied et d'autres en conduisant les petits véhicules de service, ce qui avait donné lieu à une scène insolite. L'enjeu était toutefois des plus sérieux ; il fallait le rattraper et le mettre en sécurité au plus vite, car il se trouvait dans un environnement particulièrement dangereux.

Le chien avait finalement été immobilisé au moyen d'une perche de capture, puis conduit au refuge des Collier County Domestic Animal Services. L'équipe du service animalier avait tenté de retrouver son éventuel propriétaire tout en prenant soin de lui, sachant qu'il ne portait pas de puce d'identification.



Collier County Domestic Animal Services / Facebook

Un nom, Jet, et une famille aimante pour le rescapé

Personne ne s'étant manifesté, il a été proposé à l'adoption. Il n'a pas attendu bien longtemps. Quelques jours plus tard, en effet, il a rejoint sa nouvelle famille. Un couple l'a adopté. On peut d'ailleurs le voir dans les bras de ses adoptants à la fin de la vidéo ci-dessous, partagée par le service animalier du comté de Collier sur sa page Facebook :

Le chien, qui a été baptisé Jet, profite de sa nouvelle vie après son moment de célébrité valu par sa petite escapade au milieu des aéronefs.