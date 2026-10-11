Attachée à un arbre avec ses 7 chiots, une chienne anxieuse décide de faire confiance aux sauveteurs

Pour des raisons mystérieuses, Noodle a été attachée à un arbre, mais heureusement, elle a pu être sauvée avec ses chiots de 10 jours. La situation relevait de l’urgence, et les sauveteurs ont agi au mieux pour mettre toute la petite famille en sécurité. Après des soins et une période en famille d’accueil, la maman comme les chiots ont rejoint des familles pour la vie.

Les sauveteurs de Dogs Trust Kenilworth se souviennent de ce sauvetage qui s’est déroulé dans le Warwickshire (Royaume Uni), explique Coventry Live. La présence d’une chienne, seule avec ses chiots, leur avait été signalée.

Des chiots qui « ouvraient tout juste les yeux »

Agrippés à leur maman, les chiots ont pu relâcher la pression aux côtés des bénévoles présents pour les aider. Ils ont été nommés Spaghetti, Fettuccine, Lasagne, Macaroni, Fusilli, Gnocchi et Linguine, des noms amusants et dynamiques.

En bonne santé, ils ont évolué conformément à ce qui était attendu.

Coventry Live

De l’anxiété à la douceur

Au début, Noodle, la maman, restait très anxieuse. Son expérience passée y était évidemment pour quelque chose. Au fil des jours, elle s’est adoucie.

Une semaine plus tard, la chienne a été accueillie avec ses chiots dans une famille d’accueil, l’occasion de profiter de la chaleur d’une maison. La tranquillité a fait beaucoup de bien à la chienne.

Parallèlement, la petite famille a fait des allers-retours à la clinique afin de suivre de près l’état de santé des uns et des autres.

Une suite logique et heureuse

La direction et les bénévoles de la structure se sont démenés pour trouver des adoptants pour Noodle et ses chiots. Encore en famille d’accueil, ils ont pu recevoir la visite de potentiels adoptants avec qui ils ont pu passer du temps, et faire connaissance.

Les 7 chiots ont pu être adoptés, et dans la foulée, Noodle également.

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Comment prendre soin d’une chienne qui vient de mettre bas ?

Après avoir donné naissance à ses petits, la chienne a besoin d’un suivi précis. Si les soins médicaux relèvent du vétérinaire, la famille doit assurer la surveillance et apporter un soutien. Voici nos conseils à garder en tête pour garantir le post-partum serein de la chienne :