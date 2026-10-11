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Attachée à un arbre avec ses 7 chiots, une chienne anxieuse décide de faire confiance aux sauveteurs


Ecrit par Perrine Dubreuil dans la catégorie Emotion
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Pour des raisons mystérieuses, Noodle a été attachée à un arbre, mais heureusement, elle a pu être sauvée avec ses chiots de 10 jours. La situation relevait de l’urgence, et les sauveteurs ont agi au mieux pour mettre toute la petite famille en sécurité. Après des soins et une période en famille d’accueil, la maman comme les chiots ont rejoint des familles pour la vie.

Illustration : "Attachée à un arbre avec ses 7 chiots, une chienne anxieuse décide de faire confiance aux sauveteurs"
© Coventry Live

Les sauveteurs de Dogs Trust Kenilworth se souviennent de ce sauvetage qui s’est déroulé dans le Warwickshire (Royaume Uni), explique Coventry Live. La présence d’une chienne, seule avec ses chiots, leur avait été signalée.

Des chiots qui « ouvraient tout juste les yeux »

Agrippés à leur maman, les chiots ont pu relâcher la pression aux côtés des bénévoles présents pour les aider. Ils ont été nommés Spaghetti, Fettuccine, Lasagne, Macaroni, Fusilli, Gnocchi et Linguine, des noms amusants et dynamiques.

En bonne santé, ils ont évolué conformément à ce qui était attendu.

Illustration de l'article : Attachée à un arbre avec ses 7 chiots, une chienne anxieuse décide de faire confiance aux sauveteurs

Coventry Live

De l’anxiété à la douceur

Au début, Noodle, la maman, restait très anxieuse. Son expérience passée y était évidemment pour quelque chose. Au fil des jours, elle s’est adoucie.

Une semaine plus tard, la chienne a été accueillie avec ses chiots dans une famille d’accueil, l’occasion de profiter de la chaleur d’une maison. La tranquillité a fait beaucoup de bien à la chienne.

Parallèlement, la petite famille a fait des allers-retours à la clinique afin de suivre de près l’état de santé des uns et des autres.

Une suite logique et heureuse

La direction et les bénévoles de la structure se sont démenés pour trouver des adoptants pour Noodle et ses chiots. Encore en famille d’accueil, ils ont pu recevoir la visite de potentiels adoptants avec qui ils ont pu passer du temps, et faire connaissance.

Les 7 chiots ont pu être adoptés, et dans la foulée, Noodle également.

Illustration de l'article : Attachée à un arbre avec ses 7 chiots, une chienne anxieuse décide de faire confiance aux sauveteurs

Coventry Live

Comment prendre soin d’une chienne qui vient de mettre bas ?

Après avoir donné naissance à ses petits, la chienne a besoin d’un suivi précis. Si les soins médicaux relèvent du vétérinaire, la famille doit assurer la surveillance et apporter un soutien. Voici nos conseils à garder en tête pour garantir le post-partum serein de la chienne :

  • Surveillez sa température et son comportement global
  • Adaptez l’alimentation en proposant des repas plus riches que d’ordinaire
  • Préservez un environnement propre
  • Assurez-vous de la bonne température de la pièce, idéalement autour de 25 degrés
Photo de Perrine Dubreuil

Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web

Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.

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