À Tampa, en Floride (États-Unis), un chien s'est approché du bureau du District 2 de la police, où les agents l'ont filmé. Sa visite, relayée par WBBH , s'est terminée par des retrouvailles avec sa propriétaire.

La scène s'est déroulée le 30 septembre 2026. Le Tampa Police Department a partagé sur sa page Facebook une vidéo capturant le moment où le quadrupède s'est avancé vers les locaux du District 2, présenté comme un candidat K-9 inattendu, en référence aux chiens policiers.

« Notre effectif de chiens K-9 est actuellement complet »

Dans leur publication, les agents ont raconté cette visite impromptue au commissariat en présentant leur hôte comme un postulant. « Ce visiteur à quatre pattes était prêt à rejoindre l'équipe, mais malheureusement, notre effectif de chiens K-9 est actuellement complet. », ont-ils écrit.

« Nous nous sommes assurés que notre candidat plein d'espoir soit rendu en toute sécurité à son propriétaire. Il n'a peut-être pas décroché le poste, mais il a définitivement conquis nos cœurs. »

Un passage chez le vétérinaire et une puce électronique

Dans la vidéo, un policier indique que le chien, un Berger Allemand, a été examiné chez le vétérinaire. Ce dernier l'a passé au lecteur de puce d'identification et a ainsi constaté qu'il en portait bien une. Grâce aux coordonnées obtenues via le dispositif, sa propriétaire a pu être retrouvée et contactée, ont précisé les autorités.

L'un des policiers s'est lui-même chargé de raccompagner le canidé chez sa maîtresse, qui était émue et soulagée de le retrouver.

La vidéo (ci-dessous) montre d'ailleurs aussi ces retrouvailles. Faute de place dans l'équipe K-9, le visiteur est reparti sain et sauf avec son humaine, comme l'a assuré la police.

On ignore ce qui a amené ce chien, dont le nom n'a pas été précisé, à se présenter devant le poste de police, mais il a clairement toqué à la bonne porte. Les agents ont fait preuve d'une grande bienveillance à son égard et se sont très bien occupés de lui en attendant de retrouver la trace de sa famille.

On imagine aussi que sa propriétaire fera désormais en sorte qu'une telle fugue ne se reproduise plus, car si elle a été sans conséquence cette fois-ci, une issue aussi joyeuse lors d'éventuelles futures escapades n'est pas garantie.