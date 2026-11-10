Des chiens menacés d’euthanasie trouvent un toit chez l'actrice de Stranger Things, Millie Bobby Brown, en attendant une famille

À 22 ans, Millie Bobby Brown ne se contente pas de tourner des séries et des films. Dans sa ferme de Géorgie (États-Unis), l'actrice de Stranger Things dirige Joey's Friends, une association qui offre un toit provisoire à des chiens tirés des refuges des environs, le temps qu'une famille leur ouvre sa porte. Et la jeune femme fait bien plus qu'y prêter son nom…

On imagine volontiers les stars entre tapis rouges et plateaux de tournage. Millie Bobby Brown, elle, a choisi un décor bien différent : installée depuis 2022 dans la campagne de Géorgie, la jeune femme y a lancé sa propre structure de sauvetage, Joey's Friends, dont elle assure la gestion en mettant la main à la pâte, rapporte People.com.

Une ferme devenue refuge

Le fonctionnement tient en quelques mots : avec son équipe, l'actrice récupère des chiens dans les refuges des environs, leur apporte des soins et les garde chez elle jusqu'à ce qu'un foyer se présente.

D'après le site de Joey's Friends, l'association se concentre sur les animaux qui ont connu la maltraitance ou la négligence, ou qui risquaient l'euthanasie dans des structures saturées. Avant de leur chercher une famille, l'équipe veille à répondre à leurs besoins, physiques comme émotionnels.

© Millie Bobby Brown / Instagram

Des soins qu'elle apprend à prodiguer elle-même

Pour mieux accompagner ses protégés, Millie a étudié les soins vétérinaires, afin de pouvoir intervenir elle-même auprès des animaux. « Je sais soigner des plaies, prendre leur pouls, surveiller la tension, ce genre de choses. Je tiens moi-même tous leurs dossiers médicaux », expliquait-elle en 2025 à Vanity Fair, en précisant que l'étape suivante serait un stage externe consacré aux actes vétérinaires.

La comédienne tenait également à rappeler que relayer des annonces d'adoption sur les réseaux sociaux ne suffit pas à changer le sort des chiens. « Les campagnes d'adoption sur les réseaux sociaux sont formidables un temps, mais il faut vraiment s'investir sur le terrain pour changer les choses », soulignait-elle.

© Millie Bobby Brown / Instagram

Un premier gala pour les secondes chances

Nouvelle étape en mars 2026 : Millie Bobby Brown a réuni les soutiens de l'association à l'occasion de son tout premier gala annuel, pensé pour mettre en avant le sauvetage animalier.

Sur Instagram, elle a raconté une soirée marquée par l'esprit de communauté, la compassion et un but partagé. « Surtout, nous avons sensibilisé aux chiens de refuge et à l'importance des secondes chances », a-t-elle ajouté.

Une maison pleine d'animaux

Les pensionnaires de Joey's Friends ne sont pas les seuls à profiter des lieux. La propriété, que l'actrice partage avec son mari Jake Bongiovi, abrite aussi ses propres compagnons à 4 pattes : des chiens, des chats, des chèvres, un âne, un poney, un mouton et un lapin.

Cette envie de s'entourer de bêtes a même pesé dans ses choix : c'est en grande partie pour en accueillir davantage qu'elle a quitté le domicile familial.

© Millie Bobby Brown / Instagram

En 2024, sur le plateau de The Drew Barrymore Show, elle avait d'ailleurs évoqué une anecdote à ce sujet : à ses 18 ans, alors qu'elle vivait encore chez ses parents, elle leur avait demandé un autre chien. La réponse avait été sans appel : impossible, sa chambre ne pouvait pas en accueillir un de plus... On peut dire que la passion de l'actrice pour les animaux ne date pas d'hier !