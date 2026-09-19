Rescapée de longues années d’errance et de souffrances, cette douce chienne rêve désormais d’un foyer rempli d’amour (vidéo)

Après avoir échappé à un terrible massacre visant les chiens errants, Neige, 6 ans et demi, peut enfin souffler. Après des années d’errance et de privations, elle découvre enfin grâce à ses sauveurs la sécurité, les caresses et la douceur d’une vie paisible. Il ne lui manque désormais qu’une famille pour connaître enfin le bonheur d’un foyer pour toujours.

Abandon, errance, souffrance… Le passé de certains chiens est particulièrement lourd. Pourtant, une fois sauvés, ils peuvent peu à peu tourner la page et connaître une nouvelle vie. C’est ce que l’on souhaite désormais à Neige, qui attend une famille prête à lui offrir cette seconde chance.

De l’abandon à la survie : le terrible parcours de Neige

Abandonnée par ceux qui auraient dû l’aimer inconditionnellement, la jolie Neige a connu l’errance, les privations et la souffrance, mais a malgré tout réussi à survivre dans les rues de Tunisie. Après des années livrée à elle-même, la pauvre boule de poils a même été touchée par un pyomètre, une grave infection de l’utérus. Heureusement, elle a pu être soignée grâce à une ovario-hystérectomie et « tout va bien maintenant », assurent ses anges gardiens de l’association L’Homme et son Chien dans sa fiche d’adoption sur Animaux.fr.

NEIGE Âge : 7 ans et 1 mois Localisation : Tunisie Tunisie Association : L'Homme et son Chien Rencontrer NEIGE

Sauvée in extremis d’« une tuerie de masse » visant les chiens errants, Neige est désormais en sécurité dans une pension familiale.

Devenue extrêmement méfiante envers les humains, sa capture a toutefois été particulièrement difficile : « elle se méfiait des gens qui voulaient la capturer, et on comprend bien pourquoi », raconte encore l’association. Une clinique vétérinaire spécialisée a donc dû intervenir avec un fusil hypodermique. Une épreuve « choquante et douloureuse pour elle », mais qui lui a permis d’échapper au pire.

© L'Homme et son Chien

Un nouveau départ possible en France

Aujourd’hui enfin à l’abri, Neige peut peu à peu laisser derrière elle les traumatismes de son passé et révéler sa véritable personnalité : celle d'une boule de tendresse, douce et affectueuse avec les humains.

À environ 6 ans, cette chienne de 28 kg cherche désormais une famille disponible, patiente et bienveillante, idéalement dans une maison avec jardin, au calme et dans un environnement plutôt rural. Elle pourra alors quitter la Tunisie et rejoindre la France pour commencer, enfin, une nouvelle vie.

Après tant d’années passées à survivre, elle mérite de connaître la douceur d’un foyer, l’amour d’une famille et la sécurité d’une vie pour toujours. Et si c’était auprès de vous ?

Pour en savoir plus sur cette adorable chienne, la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association L’Homme et son Chien, rendez-vous sur l’annonce Animaux.fr de Neige.