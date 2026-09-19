Des associations recueillent 104 chiens et chats après le décès d’un homme déjà condamné pour maltraitance

En Vendée, plusieurs associations petites et grandes ont joint leurs efforts pour porter secours à des dizaines de chiens et de chats qui vivaient dans la saleté, les maladies et la peur chez un septuagénaire déjà condamné pour maltraitance. C'est le décès de ce dernier qui a déclenché leur sauvetage.

A Lucs-sur-Boulogne (85), la découverte par les gendarmes du corps sans vie d'un homme de 78 ans a débouché sur le sauvetage d'une centaine d'animaux détenus dans des conditions inimaginables. Le défunt, qui louait un pavillon insalubre, s'était déjà signalé 5 ans plus tôt pour des faits similaires, rapportait France 3 Pays de la Loire .

A la suite de l'intervention des militaires, celle des bénévoles de l'association Le Cœur sur la Patte 85 a eu lieu le jeudi 10 septembre 2026. A leur arrivée, eux et leurs homologues d'autres organisations, dont la SPA, ont été frappés par l'odeur insoutenable et l'état déplorable caractérisant la maison.



Le Coeur sur la Patte 85 / Facebook

Des dizaines de chiens et de chats terrifiés évoluaient au milieu d'excréments et de détritus. « Chaque pas qu’on faisait, on découvrait un nouvel animal, derrière un mur, une porte. On avait l’impression que ça ne s’arrêtait pas », raconte Hélène Brun, présidente du Cœur sur la Patte 85, à France 3 Pays de la Loire.



Le Coeur sur la Patte 85 / Facebook

Les chiens étaient extrêmement maigres, avaient le pelage en mauvais état voire inexistant sur de vastes parties du corps, et bon nombre d'entre eux souffraient de blessures diverses. Sans surprise, ils n'étaient ni vaccinés, ni identifiés.



Le Coeur sur la Patte 85 / Facebook

Hélène Brun évoque des canidés marchant sur 3 pattes, des chats éborgnés et des femelles gestantes, entre autres cas alarmants.



Le Coeur sur la Patte 85 / Facebook

18 animaux recueillis par Le Cœur sur la Patte 85, 86 autres par la SPA

L'équipe du Cœur sur la Patte 85 a pris en charge 12 chiens et 6 chats en donnant la priorité aux plus vulnérables. Malheureusement, l'un des félins est décédé après le sauvetage, malgré les soins reçus. La SPA a, pour sa part, recueilli 86 chiens répartis parmi plusieurs de ses refuges.



Le Coeur sur la Patte 85 / Facebook

« Nous pensions avoir déjà tout vu, mais ce que nous venons de vivre est indescriptible », peut-on lire dans un post Facebook de l'association vendéenne.

Les rescapés ont tous besoin d'être soignés, mais aussi aidés sur le plan émotionnel et psychologique après de tels traumatismes. Une fois réhabilités, ils pourront être proposés à l'adoption et ainsi prendre un nouveau départ dans la vie.

Leur détenteur avait déjà été condamné, en septembre 2021, par la cour d'appel de Poitiers et s'était vu retirer 100 autres chiens. L'association Stéphane Lamart, qui s'était alors constituée partie civile, déplorait à l'époque le refus par la DDDP (la Direction départementale de la Protection des Populations) de reconnaître cette situation de maltraitance.